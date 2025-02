Austin Hollins rebondit en Turquie avec le Pinar Karsiyaka Izmir

L’arrière américain Austin Hollins (1,95 m, 33 ans) rejoint le Pinar Karsiyaka Izmir en première division turque (BSL). Après avoir débuté sa carrière professionnelle à Denain en Pro B, il a gravi les échelons jusqu’à évoluer en EuroLeague avec plusieurs clubs européens.

Un parcours riche en expériences

Passé par de nombreux championnats européens, Austin Hollins a su se faire une place dans le basket continental. La saison dernière, le finaliste des playoffs d’accession 2015 a évolué en Grèce et en Lituanie, disputant pas moins de quatre compétitions différentes. Sous les couleurs de l’AEK Athènes, il a participé à 10 matches en championnat grec (4,2 points, 1,8 rebond et 1,2 passe décisive) et 6 rencontres en BCL (4,7 points, 3 rebonds et 1 passe). Il a également fait un court passage en Lituanie, avec 6,3 points de moyenne en LKL.

En parallèle, Hollins a connu un rôle en EuroLeague, disputant 8 matchs pour 3,9 points et 1 rebond de moyenne. Malgré des statistiques modestes, son expérience et ses qualités défensives restent des atouts précieux pour une équipe ambitieuse comme Pinar Karsiyaka.

Une carrière marquée par la défense et la polyvalence

Avant son passage en Grèce et en Lituanie, Hollins a évolué dans plusieurs clubs européens de renom. Il a notamment joué en Allemagne (Giessen 46ers, Rasta Vechta), en Israël (Maccabi Tel-Aviv), en Russie (Zenith Saint-Pétersbourg) et en Serbie (Etoile Rouge).

Passé par l’Université du Minnesota, il entame désormais sa onzième saison professionnelle. S’il n’a jamais réussi à décrocher un contrat NBA après un passage en Summer League en 2015, il s’est construit une solide réputation en Europe.

Avec Pinar Karsiyaka, Hollins retrouvera un championnat compétitif où son expérience et son engagement défensif seront des éléments clés pour aider son équipe à atteindre ses objectifs. Chez le neuvième du championnat turc, il sera notamment le coéquipier de Roberto Gallinat, joueur passé par Nancy en 2022-2023.