Avant la SuperCoupe, Paris finit sa présaison invaincu, pas l’AS Monaco

Large vainqueur de l’Étoile Rouge de Belgrade la veille (+37), le Paris Basketball a su enchaîner face à une autre formation d’EuroLeague pour clôturer sa préparation estivale. À Nicosie, le club de la capitale a cette fois triomphé de l’Olympiakos, sur le plus petit score de 90 à 87.

Retour de Nadir Hifi pour Paris

Très légèrement derrière l’Olympiakos pendant une bonne partie de la rencontre, le Paris Basketball a fait la différence dans le dernier quart-temps, remporté 24 à 30. Malgré une certaine maladresse aux tirs (41% aux global, seulement 20/31 aux LFs), les Parisiens ont pu compter sur leur impact au rebond (45 prises dont 17 offensives) et surtout résister à la flambée offensive de Sasha Vezenkov (32 points à 10/18 aux tirs).

Le Paris Basketball a également pu compter sur le spacing prodigué par la présence de Nadir Hifi. Pour son unique de préparation avec Paris après avoir disputé l’EuroBasket avec l’équipe de France, le combo-guard a été à l’image de son équipe, maladroit avec 10 points à 2/12 aux tirs. Ce qui n’a malgré tout pas empêché la formation de Francesco Tabellini de l’emporter, avec également les 18 points de Justin Robinson et les 11 unités de Amath Mbaye et Ismael Bako.

Désormais, le Paris Basketball est tourné vers son prochain défi, la SuperCoupe, un nouveau trophée qui est le seul à manquer au palmarès du club parisien. Et où il pourrait retrouver l’AS Monaco… Le club de la Principauté n’a lui pas terminé sa saison invaincue, battu par l’Étoile Rouge de Belgrade.