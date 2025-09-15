Recherche
Présaison

Avant la SuperCoupe, Paris finit sa présaison invaincu, pas l’AS Monaco

Présaison - Au lendemain d'une belle démonstration face à l'Étoile Rouge de Belgrade, le Paris Basketball l'a emporté d'une courte tête contre l'Olympiakos au tournoi de préparation à Chypre. L'AS Monaco n'a pas réussi à imiter son collègue parisien, battu par l'ancienne équipe de Nemanja Nedovic.
00h00
Avant la SuperCoupe, Paris finit sa présaison invaincu, pas l'AS Monaco
Crédit photo : Paris Basketball

Large vainqueur de l’Étoile Rouge de Belgrade la veille (+37), le Paris Basketball a su enchaîner face à une autre formation d’EuroLeague pour clôturer sa préparation estivale. À Nicosie, le club de la capitale a cette fois triomphé de l’Olympiakos, sur le plus petit score de 90 à 87.

Retour de Nadir Hifi pour Paris

Très légèrement derrière l’Olympiakos pendant une bonne partie de la rencontre, le Paris Basketball a fait la différence dans le dernier quart-temps, remporté 24 à 30. Malgré une certaine maladresse aux tirs (41% aux global, seulement 20/31 aux LFs), les Parisiens ont pu compter sur leur impact au rebond (45 prises dont 17 offensives) et surtout résister à la flambée offensive de Sasha Vezenkov (32 points à 10/18 aux tirs).

Le Paris Basketball a également pu compter sur le spacing prodigué par la présence de Nadir Hifi. Pour son unique de préparation avec Paris après avoir disputé l’EuroBasket avec l’équipe de France, le combo-guard a été à l’image de son équipe, maladroit avec 10 points à 2/12 aux tirs. Ce qui n’a malgré tout pas empêché la formation de Francesco Tabellini de l’emporter, avec également les 18 points de Justin Robinson et les 11 unités de Amath Mbaye et Ismael Bako.

Désormais, le Paris Basketball est tourné vers son prochain défi, la SuperCoupe, un nouveau trophée qui est le seul à manquer au palmarès du club parisien. Et où il pourrait retrouver l’AS Monaco… Le club de la Principauté n’a lui pas terminé sa saison invaincue, battu par l’Étoile Rouge de Belgrade.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
C'est marrant ces photos de feuilles de match un peu pliées/froissées pour la pré-saison des clubs pros ça donne un petit côté match local du week-end 🙂 Alors que dès que les saisons LNB et Euroligue recommenceront ce sera le retour des tableaux en lignes impeccables.
