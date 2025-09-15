Monaco s’incline contre l’Étoile Rouge de Belgrade

Après avoir arraché la victoire contre l’Olympiakos grâce à un tir décisif de Mike James (1,85 m, 35 ans), l’AS Monaco a cédé ce dimanche face à l’Étoile Rouge de Belgrade (86-79) à Nicosie. Le meneur américain, héros de la veille, a complètement déjoué avec 0 point en 18 minutes, quand Alpha Diallo et Nikola Mirotic ont été les plus en vue côté monégasque.

🛠 Le travail continue sur cette pré-saison, avec une opposition labellisée Euroleague face à l'Etoile Rouge de Belgrade 🆙️ ⏩️ Prochaine étape : la Supercoupe à Roland-Garros 🏆#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/2GBBzIMQZK — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 14, 2025

Monaco piégé par l’intensité serbe

Privée de plusieurs cadres encore retenus à l’EuroBasket (le coach Spanoulis, les joueurs Theis, Loyd, Okobo), la Roca Team a présenté un cinq inédit, avec Nick Calathes, Nemanja Nedovic, Terry Tarpey, Jaron Blossomgame et Yoan Makoundou. Après une entame compliquée (0-7), l’ASM s’est appuyée sur Blossomgame et Makoundou pour réagir, avant que Nikola Mirotic et Alpha Diallo ne prennent le relais.

Face à une défense serbe très agressive, les Monégasques ont profité des flashes de David Michineau et les passes de Calathes pour rester dans le match jusqu’au 3e quart-temps (65-65). Mais en fin de rencontre, l’Étoile Rouge a mieux géré le money time, portée par Jordan Nwora (15 points) et Yago dos Santos Riviero (14 points).

Mike James méconnaissable

Alors qu’il avait brillé face à l’Olympiakos, Mike James a connu une soirée cauchemar : 0/6 au tir, 4 balles perdues, pour -5 d’évaluation en 18 minutes. Symbole d’une attaque monégasque trop irrégulière (23 balles perdues), l’Orégonais n’a pas trouvé de rythme face à une défense dense et athlétique.

Alpha Diallo (19 points) et Nikola Mirotic (15 points) ont été les plus consistants, alors que Jaron Blossomgame (12 points) et Yoan Makoundou (7 points) ont montré de l’énergie. Malgré la défaite, l’ASM repart de Chypre avec des repères collectifs précieux avant la Supercoupe LNB.

🪖 Alpha Diallo : Cyprus edition 🇨🇾 🔫 19 points 🆚️ Red Star

💢 5 rebounds

🍽 2 assists

🖐 3 steals

⛔️ 1 block

📊 24 EFF#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/PphYMUMBEP — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 15, 2025

Prochain rendez-vous : la Supercoupe LNB

Place désormais à la Supercoupe LNB, organisée ce week-end sur le court Philippe-Chatrier, où Monaco croisera Le Mans, Paris et Boulazac. La Roca Team pourrait enregistrer d’ici là le retour de Daniel Theis, champion d’Europe avec l’Allemagne, et de son coach Vassilis Spanoulis, médaillé de bronze avec la Grèce.