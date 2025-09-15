Recherche
EuroLeague

Monaco s’incline contre l’Étoile Rouge de Belgrade

EuroLeague - Au lendemain de sa victoire contre l’Olympiakos, l’AS Monaco a été battue par l’Étoile Rouge de Belgrade (86-79) lors du tournoi Neofytos Chandriotis à Nicosie. Transparent, Mike James a terminé à 0 point, tandis qu’Alpha Diallo (19 points) et Nikola Mirotic (15 points) ont tenu la baraque.
00h00
Résumé
Écouter
L’AS Monaco a perdu contre l’Etoile Rouge de Belgrade à Nicosie ce dimanche

Crédit photo : AS Monaco

Après avoir arraché la victoire contre l’Olympiakos grâce à un tir décisif de Mike James (1,85 m, 35 ans), l’AS Monaco a cédé ce dimanche face à l’Étoile Rouge de Belgrade (86-79) à Nicosie. Le meneur américain, héros de la veille, a complètement déjoué avec 0 point en 18 minutes, quand Alpha Diallo et Nikola Mirotic ont été les plus en vue côté monégasque.

Monaco piégé par l’intensité serbe

Privée de plusieurs cadres encore retenus à l’EuroBasket (le coach Spanoulis, les joueurs Theis, Loyd, Okobo), la Roca Team a présenté un cinq inédit, avec Nick Calathes, Nemanja Nedovic, Terry Tarpey, Jaron Blossomgame et Yoan Makoundou. Après une entame compliquée (0-7), l’ASM s’est appuyée sur Blossomgame et Makoundou pour réagir, avant que Nikola Mirotic et Alpha Diallo ne prennent le relais.

Face à une défense serbe très agressive, les Monégasques ont profité des flashes de David Michineau et les passes de Calathes pour rester dans le match jusqu’au 3e quart-temps (65-65). Mais en fin de rencontre, l’Étoile Rouge a mieux géré le money time, portée par Jordan Nwora (15 points) et Yago dos Santos Riviero (14 points).

Mike James méconnaissable

Alors qu’il avait brillé face à l’Olympiakos, Mike James a connu une soirée cauchemar : 0/6 au tir, 4 balles perdues, pour -5 d’évaluation en 18 minutes. Symbole d’une attaque monégasque trop irrégulière (23 balles perdues), l’Orégonais n’a pas trouvé de rythme face à une défense dense et athlétique.

Alpha Diallo (19 points) et Nikola Mirotic (15 points) ont été les plus consistants, alors que Jaron Blossomgame (12 points) et Yoan Makoundou (7 points) ont montré de l’énergie. Malgré la défaite, l’ASM repart de Chypre avec des repères collectifs précieux avant la Supercoupe LNB.

Prochain rendez-vous : la Supercoupe LNB

Place désormais à la Supercoupe LNB, organisée ce week-end sur le court Philippe-Chatrier, où Monaco croisera Le Mans, Paris et Boulazac. La Roca Team pourrait enregistrer d’ici là le retour de Daniel Theis, champion d’Europe avec l’Allemagne, et de son coach Vassilis Spanoulis, médaillé de bronze avec la Grèce.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
