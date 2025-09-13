Recherche
Présaison

[Vidéo] À peine de retour, Mike James plante déjà un tir de la gagne en préparation avec l’AS Monaco !

Présaison - Quelques jours après son retour à l'entraînement de l'AS Monaco, Mike James est déjà en grand forme. Lors d'un tournoi de préparation à Chypre, il a donné la victoire à l'ASM contre l'Olympiakos sur un tir décisif à 3-points (83-80).
00h00
[Vidéo] À peine de retour, Mike James plante déjà un tir de la gagne en préparation avec l’AS Monaco !

Mike James déjà dans ses oeuvres en préparation avec l’AS Monaco.

Crédit photo : AS Monaco Basket

Pas besoin d’une préparation estivale pour gagner en clutchitude. Mike James (1,85 m, 35 ans) a une nouvelle fois prouvé qu’il avait un caractère décisif dans le sang. Pour son premier match de préparation avec Monaco, quelques jours à peine après son retour en Principauté, la star monégasque a déjà inscrit le panier de la victoire pour l’ASM, lors du premier match du tournoi de Chypre, contre l’Olympiakos (83-80).

Du Mike James dans le tir

Avec un tir dans la plus pure tradition de Mike James (devant le panier, avec la main du défenseur dans sa tête), l’AS Monaco l’a donc emporté une nouvelle fois face à l’Olympiakos, sa victime en demi-finale du dernier Final Four de l’EuroLeague. Le joueur de l’Oregon a ainsi ponctué une belle prestation (19 points à 6/12 aux tirs, 6 rebonds, 5 passes décisives et 4 ballons perdus) pour son retour sous les couleurs monégasques, après un été de conflits avec ses dirigeants.

L’AS Monaco a pu l’emporter d’un fil grâce également à la sortie remarquée de Nikola Mirotic, recrue phare de l’ASM cet été. Le Monténégrin, ex-international espagnol, a marqué 20 points à 4/12 aux tirs alors que Alpha Diallo (10 points) et Yoan Makoundou (9 points) ont également été précieux dans les ailes. L’équipe, encadrée par Ilias Kantzouris en attendant le retour de l’EuroBasket de Vassilis Spanoulis, a bien profité du manque d’adresse du club du Pirée, à l’instar de Evan Fournier, qui a arrosé à longue distance (4 points dont 1/6 à 3-points). L’ancien Monégasque Donta Hall, recrue de l’été à l’Olympiakos, a été le meilleur marqueur et rebondeur de son équipe avec 15 points (dont 9/11 aux LFs) et 9 rebonds.

L’AS Monaco va poursuivre ce tournoi de préparation à Chypre en défiant l’Étoile Rouge de Belgrade, que le Paris Basketball, potentiel adversaire en finale de la SuperCoupe le week-end prochain, à écraser plus tôt dans l’après-midi. Les matchs du tournoi sont diffusés sur TV Monaco.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Monaco
Monaco
T-shirt offcourt

Commentaires

thegachette
Marrant cette prépa où tu joues vraiment pour gagner... Tu vois un mec à 35 minutes coté grec, James à 31 alors qu'il vient de revenir à 35 ans...
