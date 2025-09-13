[Vidéo] À peine de retour, Mike James plante déjà un tir de la gagne en préparation avec l’AS Monaco !

Pas besoin d’une préparation estivale pour gagner en clutchitude. Mike James (1,85 m, 35 ans) a une nouvelle fois prouvé qu’il avait un caractère décisif dans le sang. Pour son premier match de préparation avec Monaco, quelques jours à peine après son retour en Principauté, la star monégasque a déjà inscrit le panier de la victoire pour l’ASM, lors du premier match du tournoi de Chypre, contre l’Olympiakos (83-80).

🗡 Mike James déjà clutch, le 3-points de la gagne en prolongation pour conclure le boulot de l'équipe 🆚️ Olympiacos 🔥 🔜 Rendez-vous dimanche (17h30) face à l'Étoile Rouge de Belgrade pour la suite de cette pré-saison à Nicosie ♨️#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/UAQzk2nPXR — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 13, 2025

Du Mike James dans le tir

Avec un tir dans la plus pure tradition de Mike James (devant le panier, avec la main du défenseur dans sa tête), l’AS Monaco l’a donc emporté une nouvelle fois face à l’Olympiakos, sa victime en demi-finale du dernier Final Four de l’EuroLeague. Le joueur de l’Oregon a ainsi ponctué une belle prestation (19 points à 6/12 aux tirs, 6 rebonds, 5 passes décisives et 4 ballons perdus) pour son retour sous les couleurs monégasques, après un été de conflits avec ses dirigeants.

😳 Mike James game-winner already 🧊🩸 🪣 19 points 🆚️ Olympiacos

🍬 5 assists

💢 6 rebounds

🏹 3/5 3FG

📊 20 EFF#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/zYr2Z8jVRc — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 13, 2025

L’AS Monaco a pu l’emporter d’un fil grâce également à la sortie remarquée de Nikola Mirotic, recrue phare de l’ASM cet été. Le Monténégrin, ex-international espagnol, a marqué 20 points à 4/12 aux tirs alors que Alpha Diallo (10 points) et Yoan Makoundou (9 points) ont également été précieux dans les ailes. L’équipe, encadrée par Ilias Kantzouris en attendant le retour de l’EuroBasket de Vassilis Spanoulis, a bien profité du manque d’adresse du club du Pirée, à l’instar de Evan Fournier, qui a arrosé à longue distance (4 points dont 1/6 à 3-points). L’ancien Monégasque Donta Hall, recrue de l’été à l’Olympiakos, a été le meilleur marqueur et rebondeur de son équipe avec 15 points (dont 9/11 aux LFs) et 9 rebonds.

L’AS Monaco va poursuivre ce tournoi de préparation à Chypre en défiant l’Étoile Rouge de Belgrade, que le Paris Basketball, potentiel adversaire en finale de la SuperCoupe le week-end prochain, à écraser plus tôt dans l’après-midi. Les matchs du tournoi sont diffusés sur TV Monaco.