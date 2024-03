Avant-match tendu à Ékinox face à des supporters du Besiktas venus sans billet

La première opposition de la série JL Bourg – Besiktas Istanbul a eu lieu, sur les coups de 18h, entre… une centaine de supporters turcs et des CRS. Alors qu’un quota de 44 tickets avait été réservé pour les sympathisants stambouliotes, en plus des 26 places bloquées pour le club, environ 115 turcs, vraisemblablement venus de divers pays européens, ont forcé la première entrée d’Ainterexpo, le parc des expositions où est situé Ékinox, et certains ont ensuite tenté de pénétrer dans la salle.

Quelques dizaines de supporters du Besiktas Istanbul, venus d’Allemagne sans billet, ont forcé la première entrée d’Ainterexpo et sont encerclés par la police sur le parvis d’Ékinox. pic.twitter.com/H4xJyLXfvU — Alexandre Lacoste (@Alex__Lacoste) March 26, 2024

Sous la pluie, les supporters du Besiktas Istanbul sont restés encerclés pendant plus d’une heure, par les forces de l’ordre. Pendant que des renforts policiers arrivaient, la préfecture de l’Ain ordonnait l’interdiction d’accès à l’enceinte pour les supporters affiliés à ce groupe, même ceux munis d’un billet. Ainsi, la zone dédiée aux fans du Besiktas est restée à moitié vide pendant la rencontre.

Les Turcs ont fini par quitter la zone, sans incident notable, allant trouver refuge, pour certains, dans les restaurants attenants. Pourtant, craignant une seconde tentative d’intrusion, le speaker Arafat Gorrab a annoncé à la mi-temps que la salle devait rester hermétique, « pour raisons de sécurité », toutes les issues étant verrouillées.