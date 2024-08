Avec Ntilikina, Mike et 14 recrues (!), le Partizan Belgrade version 2024/25 se dévoile au grand jour

Le Partizan Belgrade a le sens du spectacle. Alors que le club serbe n’avait communiqué que sur l’arrivée de trois joueurs (Frank Ntilikina, Vanja Marinkovic et Iffe Lundberg), une réception, avec un orchestre, a été organisée dans une salle de spectacle de la vieille ville de Belgrade afin de dévoiler l’intégralité de l’effectif 2024/25.

Alors bien sûr, à l’ère moderne, il est difficile de cacher l’identité de 14 recrues… Car oui, le Partizan Belgrade a bien signé 14 nouveaux joueurs ! De fait, de nombreuses informations avaient déjà fuité, à l’image de l’arrivée d’Isiaha Mike, auteur de deux saisons convaincantes avec Bourg-en-Bresse.

L’ancien intérieur canadien de la JL s’est bien engagé avec le Partizan et a été présenté aux Grobari lundi soir. Il était accompagné de Frank Ntilikina et Isaac Bonga, qui ont peut-être refait le match dix jours après la demi-finale olympique, mais aussi de Sterling Brown, Arijan Lakic, Duane Washington, Mario Nakic, Tyrique Jones, Mitar Bosnjakovic, Aleksej Pokusevski et de Brandon Davies, l’ancien intérieur de l’Élan Chalon et de l’AS Monaco. L’international sud-soudanais Carlik Jones fait également partie du casting mais le joueur n’arrivera que ce mardi en Serbie, la faute à un retard d’avion. Tout cet assemblage sera encore coaché par le légendaire Zeljko Obradovic. Balsa Koprivica est le seul survivant de l’effectif 2023/24, qui n’a pas réussi à confirmer les folles promesses nées du printemps 2023, terminant aux portes des play-in de l’EuroLeague (11e) et se faisant sweeper en finale de la Ligue Adriatique par l’ennemi Étoile Rouge (0-3).