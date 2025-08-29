Avec un effectif amputé de nombreux joueurs, Nantes annule un match amical

La préparation estivale est rarement un long fleuve tranquille. Le Nantes Basket Hermine en fait l’amère expérience après à peine quelques semaines de reprises. Le NBH a dû annuler sa 4e rencontre de préparation contre le CEP Lorient (NM1) prévue ce vendredi 29 août à Saint-Nazaire, en raison d’un effectif trop juste.

Ne pas prendre de risques

Après deux premières victoires en préparation contre Caen (ELITE 2) et Les Sables d’Olonne (NM1), le Nantes Basket Hermine s’est heurté à un mur contre Cholet (défaite 94 à 69). Et pas seulement car son voisin des Mauges est une formation de Betclic ELITE.

Pour entamer cette 3e sortie en préparation, comme l’indiquent Ouest-France et Presse Océan, le NBH devait déjà composer sans Mathys Kangudia, retenu en équipe de France 3×3 U21, ainsi que son meneur US, Kyle Riddley, touché au poignet pour un trait de fracture,. Pendant la rencontre, le club nantais a en plus Dylan Van Eyck se blesser à la cheville, ainsi que Raphaël Boum (protocole commotion) et Christopher Manierlax (hyperextension au genou).

On a joué à six joueurs et demi contre onze pendant trois quart-temps , explique l’entraîneur Rémy Valin aux journaux cités précédemment. […] On a fait quand même vingt minutes intéressantes. Mais avec cinq joueurs sur le carreau, il était impossible de rivaliser en termes de physique et d’intensité.

C’est donc assez logiquement que Nantes Basket Hermine a décidé d’annuler son match amical contre le CEP Lorient ce vendredi 29 août afin de récupérer et de reprendre sa préparation dans des conditions plus optimales.