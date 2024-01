Axel Bouteille marque 23 points contre le Fenerbahçe mais son équipe s’incline en prolongation

Axel Bouteille et le Bahçeşehir Koleji SK sont passés tout proche de faire tomber le Fenerbahçe ce samedi 27 janvier en BSL, la première division turque. Avec 23 points de l’ailier français, l’équipe de Dejan Radonjić s’est inclinée 110-105 après prolongation.

Softs en première mi-temps de l’aveu même de leur coach serbe, malgré les efforts des anciens Limougeauds Philip Scrubb (8 points, 2 passes décisives et 2 passes décisives à la pause, 15 points à 4/7 aux tirs, 5 passes décisives et 2 rebonds en 30 minutes au final) et Jerry Boutsiele (5 points et 7 rebonds à la mi-temps, 11 points à 4/10, 7 rebonds et 3 passes décisives en 37 minutes au final), les locaux étaient alors menés de 16 points (33-49). Mais libérés, ils ont pris feu dans le troisième quart-temps et la confiance avec. De quoi n’être plus menés que de 8 unités (64-72) à l’entame de la dernière période.

C’est finalement sur un gros 3-points d’Axel Bouteille (23 points à 9/15 aux tirs, dont 5/8 à 3-points, 4 rebonds et 4 passes décisives en 35 minutes) que le Bahçeşehir Koleji SK est passé devant à moins de 3 minutes et 30 secondes de la fin (84-83).

Georgios Papagiannis rentre un incroyable 3-points

Le Bahçeşehir Koleji SK pensait tenir la victoire en marquant un dernier panier à 1,9 seconde de la fin. Mais, dans une tentative désespérée, le pivot grec Georgios Papagiannis a tiré à 3-points depuis son camp. Et il l’a mis ! De quoi emmener les deux équipes en prolongation. Une prolongation qui a tourné à l’avantage de l’équipe de Sarunas Jasikevicius. La nouvelle formation d’Amine Noua – pas sélectionné pour cette rencontre – reste ainsi à hauteur de l’Anadolu Efes en tête de la BSL (15 victoires et 3 défaites). De son côté, le Bahçeşehir Koleji n’y arrive pas (7 victoires et 11 défaites).