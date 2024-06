Babacar Niasse quatrième recrue d’Orléans

Babacar Niasse (1,93 m, 24 ans) va retrouver Lamine Kebe à l’Orléans Loiret Basket. Après l’avoir côtoyé au Pôle Espoirs de la région Centre ainsi qu’au CFJ Les Aubrais, cet arrière/ailier va désormais jouer pour le sélectionneur de l’équipe de France U17 masculine au niveau professionnel.

Une saison 2023-2024 compliquée à Denain

Après avoir quitté la région Centre, le Castelroussin a rejoint le centre de formation de l’Élan Chalon où il a longtemps joué, en alternance avec Denain. Déjà passé chez les Dragons avant le COVID-19, Babacar Niasse est revenu à Denain en 2022. Sur la saison écoulée, il a tourné à 4,4 points à 31,5% de réussite aux tirs, 2,1 rebonds et 0,9 passe décisive en 17 minutes. A Orléans, il tentera de retrouver un rôle plus important, lui qui affichait 8,4 points à 39,8%, 2,4 rebonds et 1,2 passe décisive en 22 minutes en 2022-2023.

« J’ai connu Babacar quand il était à Fleury Les Aubrais au Pôle Espoirs et ensuite en sélection. Je suis très content qu’il arrive au club. Il est issu de la Région Centre, cela rajoute une valeur locale à notre recrutement. C’est un joueur qui est passé par toutes les équipes de France jeunes, qui connait bien la division et qui possède un potentiel sous-estimé. Babacar a de grandes capacités défensives et peut scorer sur le poste 2 et poste 3. »

Babacar Niasse est déjà la quatrième recrue d’Orléans, après Tomislav Gabrić, Mérédis Houmounou et Rudy Demahis-Ballou.