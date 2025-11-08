Recherche
LBWL

Basket Landes reste leader, Bourges arrache la victoire contre Landerneau, les Flammes enchaînent face à l’ASVEL

LBWL - Trois des six matchs à jouer ce weekend étaient à l’affiche vendredi 7 novembre en ouverture de la 8e journée de championnat. Si Basket Landes n’a pas tremblé sur le parquet de Chartres (58-77), la donne était bien différente à Bourges où les Tangos ont été poussées dans leurs retranchements par Landerneau (82-68, ap.). Charleville-Mézières fait pour sa part la passe de trois, en s'imposant sur le parquet de l’ASVEL. On fait le bilan !
|
00h00
Résumé
Écouter
Leïla Lacan a terminé meilleure marqueuse et MVP lors du succès de Basket Landes à Chartres. Les Landaises restent en tête du championnat.

Crédit photo : FIBA

La poigne du champion en titre landais a eu raison des Chartraines. En déplacement au Colisée rempli à craquer pour l’occasion, l’actuel leader et tenant du titre Basket Landes a tué tout suspense après la pause et s’impose 77 à 58 sur le parquet de Chartres. Après une première mi-temps équilibrée (36-37), Camille Droguet et Leila Lacan ont porté Mont-de-Marsan vers une large victoire.

– Journée 7

 

Après un match relativement discret la semaine passée au BLMA (5 points), Lacan s’est bien reprise et termine meilleure marqueuse de la rencontre et MVP avec 17 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. Sa capitaine Camille Droguet a quant à elle apporté 16 points aux visiteuses. Les 15 points de Nicole Enabosi n’ont pas suffi à l’équipe de Julien Pincemin pour suivre la cadence landaise en seconde période.

Leila LACAN
Leila LACAN
17
PTS
4
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
CHA
58 77
LAN

 

Trois victoires à la suite pour les Flammes

 

Dauphines au classement, les Flammes Carolo ont elles aussi assuré à l’extérieur sur le parquet de l’ASVEL Féminin (70-84). Avec 15, 16 et 17 points respectivement, Maia Hirsch, Liz Dixon et Coline Franchelin ont porté le collectif ardennais qui a fait preuve de consistance au tir (45% d’adresse globale).

– Journée 7

 

Liz DIXON
Liz DIXON
16
PTS
7
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LYO
70 84
CHA

 

Les Lyonnes ont elles aussi répondu présentes en attaque à l’image des 16 points de Dayshanette Harris et Sara Scalia, mais la dynamique carolo était inarrêtable dans ce match. Avec ce succès, les Flammes enchaînent une troisième victoire consécutive et confortent leur deuxième place, à la différence de points avec Bourges.

Coline FRANCHELIN
Coline FRANCHELIN
17
PTS
1
REB
8
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LYO
70 84
CHA

Bourges au forceps

Bourges s’est justement imposé mais dans la difficulté à domicile face à Landerneau (82-68). Harmoni Turner (18 points, 8 passes) avait arraché la prolongation pour les Bretonnes (64-64) sur un tir à 3-points à 14 secondes du buzzer.

– Journée 7

 

Poussées dans leurs retranchements, les Tangos ont fait parler leur expérience dans le temps additionnel avec une grande Tima Pouye (22 points, 8 rebonds) pour finalement l’emporter en encaissant que quatre points en prolongation.

Tima POUYE
Tima POUYE
22
PTS
5
REB
3
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
BOU
82 68
LAN

Après trois défaites sur les quatre premiers matchs, Bourges inverse la vapeur et enchaîne un troisième succès pour remonter à la troisième place au classement, en attendant le résultat de Charnay qui peut revenir à hauteur voire le dépasser contre Lattes Montpellier ce samedi soir (20 heures).

 

La Boulangère Wonderligue – Journée 7
07/11/2025
BOU Bourges
82 68
LAN Landerneau
CHA Chartres Féminin
58 77
LAN Basket Landes
LYO Lyon Asvel Féminin
70 84
CHA Charleville-Mézières
08/11/2025
ANG Angers Féminin
TOU Toulouse M.B.
ROC Roche Vendée
VIL Villeneuve d’Ascq
CHA Charnay
MON Lattes Montpellier

 

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l'actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
