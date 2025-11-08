Basket Landes reste leader, Bourges arrache la victoire contre Landerneau, les Flammes enchaînent face à l’ASVEL

La poigne du champion en titre landais a eu raison des Chartraines. En déplacement au Colisée rempli à craquer pour l’occasion, l’actuel leader et tenant du titre Basket Landes a tué tout suspense après la pause et s’impose 77 à 58 sur le parquet de Chartres. Après une première mi-temps équilibrée (36-37), Camille Droguet et Leila Lacan ont porté Mont-de-Marsan vers une large victoire.

Le leader tient son rang ✅ Dans un Colisée plein à craquer, Basket Landes ne tremble pas et s’impose face à Chartres.#BasketLFB × #LaBoulangereWonderligue pic.twitter.com/fPZA5fJRHS — LFB (@basketlfb) November 7, 2025

Après un match relativement discret la semaine passée au BLMA (5 points), Lacan s’est bien reprise et termine meilleure marqueuse de la rencontre et MVP avec 17 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. Sa capitaine Camille Droguet a quant à elle apporté 16 points aux visiteuses. Les 15 points de Nicole Enabosi n’ont pas suffi à l’équipe de Julien Pincemin pour suivre la cadence landaise en seconde période.

Trois victoires à la suite pour les Flammes

Dauphines au classement, les Flammes Carolo ont elles aussi assuré à l’extérieur sur le parquet de l’ASVEL Féminin (70-84). Avec 15, 16 et 17 points respectivement, Maia Hirsch, Liz Dixon et Coline Franchelin ont porté le collectif ardennais qui a fait preuve de consistance au tir (45% d’adresse globale).

Les Lyonnes ont elles aussi répondu présentes en attaque à l’image des 16 points de Dayshanette Harris et Sara Scalia, mais la dynamique carolo était inarrêtable dans ce match. Avec ce succès, les Flammes enchaînent une troisième victoire consécutive et confortent leur deuxième place, à la différence de points avec Bourges.

Bourges au forceps

Bourges s’est justement imposé mais dans la difficulté à domicile face à Landerneau (82-68). Harmoni Turner (18 points, 8 passes) avait arraché la prolongation pour les Bretonnes (64-64) sur un tir à 3-points à 14 secondes du buzzer.

Harmoni Turner pour l’overtime ! 🔥 Suivez la soirée de compétition en direct sur notre chaine YouTube, LFB TV. 📺 https://t.co/sT0JFrQUW2 #BasketLFB X #LaBoulangereWonderligue pic.twitter.com/pGqFOyn5PM — LFB (@basketlfb) November 7, 2025

Poussées dans leurs retranchements, les Tangos ont fait parler leur expérience dans le temps additionnel avec une grande Tima Pouye (22 points, 8 rebonds) pour finalement l’emporter en encaissant que quatre points en prolongation.

Après trois défaites sur les quatre premiers matchs, Bourges inverse la vapeur et enchaîne un troisième succès pour remonter à la troisième place au classement, en attendant le résultat de Charnay qui peut revenir à hauteur voire le dépasser contre Lattes Montpellier ce samedi soir (20 heures).