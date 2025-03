Bastien Vautier absent six semaines minimum : l’énorme tuile pour Cholet, avant sa demi-finale européenne

Jusqu’au bout, Cholet Basket a voulu cacher l’information des yeux du PAOK Salonique, et de son coach Massimo Cancellieri. Mais ce mercredi, CB se présentera très diminué en demi-finale aller de la FIBA Europe Cup.

Vautier ne rejouera pas avant les playoffs

Pour cause, Bastien Vautier n’est pas du voyage en Grèce. Sorti touché au pied à la 17e minute samedi contre La Rochelle, l’ancien stelliste avait pu revenir en deuxième mi-temps et son entraîneur Fabrice Lefrançois s’était montré rassurant. « C’est un coup, mais ça devrait aller », disait le technicien.

Au final, ça ne va pas du tout. Les examens médicaux pratiqués lundi ont démontré qu’il s’agissait d’une blessure sérieuse et que Bastien Vautier allait devoir observer six à huit semaines d’absence.

❌Samedi dernier, lors de la réception de La Rochelle, Bastien Vautier s'est blessé au pied en première mi-temps. S'il a pu revenir en jeu en deuxième période, les examens réalisés en début de semaine ont malheureusement confirmé que Bastien devrait rester éloigné des parquets le… pic.twitter.com/lJZfDjMoSe — Cholet Basket (@CB_officiel) March 26, 2025

Ce qui va le contraindre à déclarer forfait pour l’intégralité des demi-finales et de la finale éventuelle de FIBA Europe Cup, sans que Cholet ne puisse qualifier un remplaçant dans cette compétition. Par ailleurs, il est vraisemblable que le Francilien ne puisse pas revenir avant les playoffs de Betclic ÉLITE.

Tous les pivots absents à Salonique ?

Puisque les emmerdes arrivent toujours en escadrille, Cholet Basket sera très démuni au poste 5 ce mercredi à Salonique. Forfait samedi dernier en raison d’une gêne au tendon d’Achille, Jamuni McNeace va mieux mais demeure incertain tandis que le troisième pivot, Léopold Levillain, très précieux en rotation au cœur de l’hiver, a dû déclarer forfait en raison d’une béquille subie ce week-end face aux U21 de La Rochelle.

Par conséquent, Ouest France annonce que Fabrice Lefrançois a emmené le jeune Mohamed Sankhé, qui reste sur un carton en Espoirs (25 points et 11 rebonds), et devra bricoler avec Aaron Wheeler et Mohamed Diawara au poste 5.