Battue par Le Mans, la SIG Strasbourg s’est « trompée de match » selon Laurent Vila

Sans Edon Maxhuni, Strasbourg a perdu son premier match à domicile. Maltraité par le Big Three manceau Trevon Hudgins – Tray Buchanan – Noah Penda, la SIG s’est inclinée 88-95 au Rhénus face au Mans. Une équipe mancelle qui aime bien décidément contrarier les ambitions alsaciennes puisque le MSB avait pratiquement annihilé les espoirs de playoffs de l’effectif de Massimo Cancellieri au printemps dernier.

Cette fois, l’entraîneur strasbourgeois a changé, mais pas le verdict de SIG – MSB. En conférence de presse, Laurent Vila s’est exprimé sur ce revers.

« L’entame de match était en faveur du Mans. On a subi leur pression défensive, on n’a pas pu mettre notre attaque en place. On a été large en défense et on a laissé des tirs ouverts qu’ils recherchent. On a jamais baissé les bras, on est revenu dans le match. On s’est trompé de match. On aurait dû avoir une défense plus dure. On a laissé des joueurs s’installer et prendre confiance. On doit progresser sur la concentration et l’exécution du plan de match. On a aussi perdu 3 ballons dans les deux dernières minutes. »