Belgique – France : privés de stars, les Belgian Lions veulent jouer crânement leur chance : « Il faut faire un match parfait »

EuroBasket masculin

EuroBasket - Privée de huit cadres dont Retin Obasohan, Vrenz Bleijenbergh ou encore Ajay Mitchell, la Belgique se présente diminuée face à l’équipe de France. Mais le sélectionneur Dario Gjergja et ses cadres, dont Ismaël Bako (Paris Basketball) et Jean-Marc Mwema, assurent que les Belgian Lions n’ont « rien à perdre » avant ce premier match de l’EuroBasket 2025.
00h00
Ismaël Bako et la Belgique font face à l’équipe de France pour démarrer l’EuroBasket

Crédit photo : FIBA

La Belgique affronte l’équipe de France avec une sélection largement renouvelée pour cet EuroBasket 2025. Entre blessures, retraites et choix de carrière en NBA ou NCAA, huit joueurs majeurs manquent à l’appel. Pourtant, le sélectionneur Dario Gjergja – futur coach du Limoges CSP – et son capitaine Jean-Marc Mwema affichent un discours combatif avant d’affronter les Bleus, favoris du groupe.

« Il faut jouer un match parfait » selon Dario Gjergja

En conférence de presse à Katowice, le sélectionneur Dario Gjerja n’a pas caché l’ampleur du défi : « La France est une excellente équipe, complète à chaque poste, avec des joueurs NBA et de haut niveau en EuroLeague. Si on veut rester en jeu avec eux, il faut jouer un match parfait, être solides mentalement et physiquement. »

Malgré les absences de figures comme Pierre-Antoine Gillet ou Toumani Camara, le coach préfère mettre en avant les opportunités offertes à ses jeunes joueurs : « On s’est adapté, et c’est maintenant à eux de montrer qu’ils peuvent s’imposer. »

Jean-Marc Mwema et le défi physique

Capitaine des Belgian Lions, Jean-Marc Mwema (joueur d’Alicante) insiste sur la nécessité d’accepter l’impact physique : « Il ne faut pas s’éloigner de leur intensité. Ils sont super athlétiques, mais il faut être au moins aussi physiques qu’eux. » Pour lui, le collectif et la discipline offensive seront déterminants afin d’éviter les balles perdues qui permettraient aux Français de courir.

Vanwijn et Bako mis en avant

Hans Vanwijn, ancien joueur de Dijon, Nanterre et Gravelines-Dunkerque désormais en Turquie, voit dans ce duel un bon test : « Je préfère jouer la France tout de suite. On n’a rien à perdre. C’est une opportunité pour montrer qu’on peut rivaliser malgré les absences. »

De son côté, Ismaël Bako, nouveau pivot du Paris Basketball, compte bien profiter de l’occasion : « Oui, il y a beaucoup d’absents, mais ça donne des opportunités. On doit rester confiants et intelligents dans notre jeu. En attaque comme en défense, on doit trouver leurs faiblesses. »

Objectif : atteindre le deuxième tour

Malgré une préparation perturbée, les Belgian Lions gardent une ambition mesurée mais réelle : décrocher deux victoires pour rallier les huitièmes de finale. « On doit rester ambitieux », affirme Hans Vanwijn. « On sait que beaucoup de joueurs manquent, mais c’est à nous douze de montrer que nous avons notre place. »

A Katowice,

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
