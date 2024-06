Benoit Gillet connaîtra une 5e saison avec Denain

Benoit Gillet (1,94 m, 37 ans) va continuer d’écrire son histoire avec Denain. L’arrière de 37 ans a rempilé pour une saison supplémentaire et connaîtra donc son 5e exercice avec les Dragons en carrière.

Non conservé par Saint-Quentin à l’issue de l’accession en Betclic ELITE, le capitaine historique du SQBB avait alors trouvé refuge non loin de la Picardie, à Denain. Pour son retour chez les Dragons, après y avoir déjà passé trois saisons (2014-2017) avant son aventure saint-quentinoise, le shooteur a connu un exercice difficile au niveau de son adresse : 5,6 points à 32% au tir, dont 29,7% à 3-points. Malgré une saison collective compliquée, Benoit Gillet et ses partenaires sont malgré tout parvenus à maintenir Denain en Pro B, avec notamment l’arrivée d’Ali Bouziane sur le banc denaisien.

Benoit Gillet constitue le 3e mouvement de l’effectif denaisien, après la signature du meneur Romain Parmentelot et l’ailier Marc-Olivier Lasserre.