Benoît Mangin devient officiellement un joueur du STB Le Havre

Le STB Le Havre a confirmé la nouvelle attendue : Benoît Mangin (1,89 m, 36 ans) rejoint l’effectif du club pour les deux prochaines saisons

Après 19 saisons professionnelles, Benoît Mangin va découvrir la NM1

Passé par Reims, Nantes, Charleville-Mézières, Champagne Basket avant sa longue aventure porteloise, Benoît Mangin dispose d’une énorme expérience acquise au cours de sa carrière. Il aura connu plusieurs saisons en première division ainsi qu’en Pro B, en ayant une place majeure dans l’équipe concernée. Après 13 saisons d’affilées au Portel, celui qui faisait figure de légende du club a dû partir, non sans une certaine amertume.

À cause d’une blessure au talon qui l’a mis sur le côté au bout de 6 matchs, la dernière saison pleine du meneur de 36 ans remonte à l’exercice 2022/2023 où il cumulait encore 8,1 points, 1,9 rebond et 4,7 passes décisives en 27 minutes de jeu en moyenne. Ce n’est évidemment pas uniquement pour les chiffres qu’il a été recruté, mais aussi pour sa connaissance du haut niveau avec plus de 250 matchs dans l’élite du basket français. Et pour la première fois de sa longue carrière, Benoît Mangin va découvrir la NM1.