Beringer très solide face à une équipe d’EuroLeague

Opposé au Partizan Belgrade de Frank Ntilikina lors de la 29e journée de la Ligue Adriatique, Joan Beringer (2,10 m, 18 ans) a confirmé sa belle dynamique en vue de la Draft NBA, en livrant une prestation solide malgré la défaite de Cedevita Olimpija (71-81).

En quête de repères avant la Draft NBA, Joan Beringer a de nouveau prouvé son potentiel ce week-end. Lors de la réception du Partizan Belgrade, candidat au titre en Ligue Adriatique et pensionnaire de l’EuroLeague, l’intérieur français a signé 10 points à 4/6 aux tirs, 5 rebonds et 2 contres pour 10 d’évaluation en seulement 21 minutes. Une performance remarquée, notamment marquée par un contre spectaculaire qui a électrisé la salle.

Joan Beringer with ONE OF THE BEST BLOCKS OF THE SEASON! 😱#ABALiga @KKCedOL pic.twitter.com/2d1mqTGL1r

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) April 27, 2025