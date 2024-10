Avec 4 représentants dans le top 10 des meilleures évaluations et des meilleurs marqueurs du championnat, et alors que Nolan Traore monte sérieusement en température, le basket français à fière allure en ce début de saison. Surprises ou confirmations, BeBasket vous dresse la liste des 10 tricolores à suivre lors de la 4ème journée de Betclic ELITE ce week end.

Axel Julien (JDA Dijon)

De retour à Dijon après un exil de 3 saisons à Bourg-en Bresse, Axel Julien (1,85 m, 32 ans) brille de mille feux sur ce début de saison. A 32 ans, le triple All-Star pratique le meilleur basket de sa vie ou presque, et démontre une efficacité exceptionnelle. Utilisé 24 minutes en moyenne en sortie de banc par Laurent Legname, le meneur réussit l’exploit de se classer 3e à l’évaluation (20,0) et 1er aux passes décisives (8,5). L’international français (19 sélections) sera attendu de pied ferme dimanche par T.J. Shorts et le Paris Basketball.

Joffrey Lauvergne (Lyon-Villeurbanne)

A 33 ans passés, Joffrey Lauvergne (2,11 m, 33 ans) n’entend pas lever le pied en ce début de saison. Mieux, l’intérieur sorti du centre de formation de l’Élan Chalon est monté en régime pour offrir à l’Asvel un démarrage convaincant en Betclic ÉLITE (3v-0d) comme en EuroLeague (1v-1d), signant rien de moins que la deuxième marque au scoring (17,7 points) et la sixième à l’évaluation du championnat. Preuve de la grande forme du bonhomme, le médaillé de bronze à la Coupe du Monde 2014 avec les Bleus est d’une adresse diabolique. Avec 75% d’adresse à 2-points, 50% à 3-points et 89,5% aux lancer-francs, l’ex joueur des Nuggets en NBA aligne ses meilleurs chiffres en carrière dans le championnat de France.

Lionel Gaudoux (Élan Chalon)

Pour sa deuxième saison dans l’élite seulement, Lionel Gaudoux (1,98 m, 29 ans) a tout du « late bloomer », l’expression consacrée outre-Atlantique pour désigner les joueurs qui explosent sur le tard. Car à 29 ans et après une première expérience réussie en Pro A l’an passé (11,1 points, 5,5 rebonds, 2,6 passes décisives de moyenne), le Francilien semble bien décidé à poursuivre son ascension. Ainsi l’ex-gardien de but reconverti au basket à l’âge de 17 ans est aujourd’hui le 6e scoreur (17,0 points) et le 7e joueur à l’évaluation (18,3) de Betclic ELITE. Rayonnant comme jamais, Lionel Gaudoux apparaît comme un rayon de soleil dans un ciel bourguignon bien terne.

Clément Frisch (Nancy)

Qui s’attendait à voir Clément Frisch (2,01 m, 22 ans) évoluer à ce niveau cette saison ? Qui aurait pu prédire que l’ailier formé en Alsace se hisserait dans le Top 10 de Pro A (16,7) à l’évaluation après 3 journées ? Probablement pas grand monde, mais qu’importe. Le vice champion du monde U19 2021, titulaire lors des 3 matchs disputés par le SLUC (10 titularisations seulement en 2023-2024) est « on fire » depuis le coup d’envoi de la saison et fait mieux encore que rendre rend à son entraîneur Sylvain Lautié la confiance qu’il lui accorde. Ainsi avec 8 minutes de temps de jeu supplémentaire (de 17 à 25), l’ancien de la SIG a pratiquement doublé ses moyennes, passant de 6,5 points, 3,1 rebonds et 1,3 passe décisive de moyenne l’an dernier à 13,7 points, 5,0 rebonds et 2,0 passes décisives par match cette saison. Il est LA belle surprise tricolore de ce début d’exercice 2024-2025.

Kenny Baptiste (Limoges CSP)

Pour sa première saison au Limoges CSP Kenny Baptiste (2,01 m, 24 ans) n’a pas attendu longtemps pour séduire ses nouveaux supporters. Impeccable en ouverture face à Nanterre pour régaler Beaublanc (15 points à 100% et 6 rebonds), l’ancien du MJC des Abymes poursuit sur sa lancée depuis deux matchs. Au point d’apparaître à la 13e place du classement à l’évaluation et de s’affirmer comme un des hommes de base du système de Jean-Marc Dupraz. Muet face à Gravelines-Dunkerque (0 points, -1 d’évaluation), l’ancien Chalonnais devra gagner en régularité pour garder sa place parmi les meilleurs tricolores du championnat. premier élément de réponse samedi 12 octobre sur le parquet de la JL Bourg.

Le Limoges CSP domine Dijon avec un énorme Kenny Baptiste, "un joueur important dans notre dispositif"

➡️ https://t.co/sAwpnPz4dB pic.twitter.com/HAIRIXyC9g — France Bleu Limousin (@FBLimousin) October 6, 2024

Nadir Hifi (Paris Basketball)

Cadre du Paris Basketball l’an dernier pour sa première saison dans la capitale (15,6 points de moyenne), Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) semble avoir passé un nouveau cap en championnat. Ainsi après 3 matchs, le présélectionné pour les jeux de Paris avec les Bleus affiche des statistiques en progrès, semblables à celles qui étaient les siennes au Portel, lors de son explosion. Plus prolifique au scoring (17,7 points), plus axé sur la distribution (3,0 passes décisives cette saison contre 1,9 l’an dernier) et moins dispendieux (0,7 balle perdue contre 1,9 en 2023-2024), l’international tricolore apparaît plus dangereux que jamais. Un niveau de performance que le Strasbourgeois de naissance devra démontrer en EuroLeague. Dés ce vendredi soir sur le parquet de Milan ?

Mohamed Diawara (Cholet)

Dire que l’air de la Pro B lui a fait du bien relève de l’euphémisme tant Mohamed Diawara (2,04 m, 19 ans), prêté à Poitiers l’an dernier par le Paris Basketball, rayonne dans les Mauges cette saison. Utilisé en sortie de banc par Fabrice Lefrançois, le champion d’Europe U20 avec les Bleuets cet été s’affirme comme un 6e homme de luxe et transforme en or les 21 petites minutes accordées par son entraîneur. Au point que l’ailier affiche cette saison des statistiques largement supérieures à celles de l’an passé dans l’antichambre. 20e évaluation du championnat (14,5, avant la victoire contre Saint-Quentin ce vendredi), l’ancien du Pôle France vit sa meilleure vie dans les Mauges.

Mohamed Diawara est BOUILLANT.pic.twitter.com/7TpDYver84 — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) October 5, 2024

Jean-Marc Pansa (Bourg-en-Bresse)

Autre joueur passé cet été de la seconde division à la Betclic ELITE, Jean-Marc Pansa (2,09 m, 27 ans) n’a pas trahi la confiance placée en lui par Freddy Fauthoux et son staff. Joueur le plus adroit du championnat à deux points avec 78,6% de réussite, l’ancien de Boulazac s’est imposé comme une rotation très précieuse dans la raquette bressane, en EuroCup comme en championnat. Avec 12,0 points par match dans l’hexagone, le Guyanais est au niveau de la production qui était la sienne l’an dernier (11,9 points), et constitue avec Kevin Kokila et Maksim Salash l’un des plus redoutables secteurs intérieur de la division.

Brice Dessert (Strasbourg)

Perdu dans le naufrage blésois l’an dernier avec une production en dent de scie, Brice Dessert (2,12 m, 21 ans) a franchi en cap en rejoignant la SIG Strasbourg à l’intersaison. Sous les ordres de Laurent Vila, le jeune pivot explose littéralement en ce début de saison dans un rôle de titulaire, affichant ses meilleures moyennes en carrière. Et de loin. 17e de Pro A au scoring (14,0 points de moyenne), 20e à l’évaluation (14,7), le médaillé d’argent avec les Bleuets aux championnats du Monde U19 2021 prouve qu’à 21 ans, il reste l’un des top prospects tricolores au poste de pivot.

Nicolas Lang (Limoges)

Pour sa sixième saison au CSP, Nicolas Lang (1,96 m, 34 ans) marche littéralement sur l’eau depuis 3 matchs. 5e scoreur de Betclic ELITE avec 17,7 points de moyenne, l’Alsacien est plus précis que jamais en ce début de saison, réussissant l’exploit d’être (bien) plus adroit derrière l’arc (58,8% !) qu’à 2-points (47,4%). Une performance rare dopée peut être par l’envie de l’ancien Chalonnais de s’emparer au plus vite du record de paniers primés inscrits dans notre championnat, aujourd’hui détenu par Eric Micoud (755 contre 743). A 34 ans passés, Nicolas Lang semble en tout cas dans la forme de sa vie. Pour le plus grand bonheur des fans limougeauds.