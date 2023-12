Bilal Coulibaly et les Jeux olympiques de Paris : « Gagner est le seul objectif »

Bilal Coulibaly (19 ans, 2,03m) vit actuellement sa première saison NBA du côté des Washington Wizards, équipe qui l’a récupéré via un échange le soir de la Draft 2023. Même si, sur le plan collectif, le bilan est très compliqué (14e de la conférence Est avec seulement 5 victoires en 30 matchs), le jeune ailier peut se satisfaire d’avoir un temps intéressant (26 minutes de moyenne). Utilisé essentiellement pour sa défense, il commence également à développer sa panoplie offensive, même s’il est parfois oublié par son staff de ce côté-ci du parquet (un peu plus de 6 tirs pris par match en moyenne). À la veille de Noël, l’ancien joueur de Boulogne-Levallois a accordé une interview au média français Basket USA. En voici quelques extraits.

« Déjà, je me rends compte que quand t’es une star tu peux vraiment prendre n’importe quel tir. Des fois je défends sur eux, je me dis c’est impossible qu’ils prennent ce tir et puis ils vont quand même le prendre. Tu peux jamais te relâcher en fait. À chaque match, j’en apprends beaucoup et je comprends mieux comment certains joueurs essaient de faire la différence. Par exemple, Doncic joue plus avec son corps parce qu’il n’est pas si rapide que ça. Steph, t’es obligé de le suivre partout et de rester coller à lui pendant toute la possession. Dame, il est beaucoup plus porteur de balle, avec une panoplie de « side steps ». Chaque joueur est vraiment unique donc c’est une opportunité géniale parce que j’apprends beaucoup, et j’emmagasine de l’expérience. »