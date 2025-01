Bilal Coulibaly se transforme en créateur : « J’aime jouer comme un meneur »

Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) vit décidément une année sophomore en montagnes russes. Après un début de saison en fanfare puis un mois de novembre laborieux, il a repris sa marche en avant en décembre. Le n°7 de la Draft 2023 sort d’un mois très complet dans toutes les catégories statistiques, même si son adresse au tir est toujours chancelante. Sur l’ensemble du mois de décembre, il ne sont que trois joueurs en NBA à compiler minimum 14 points, 5 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et 1 contre : Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), LeBron James (Lakers), et lui. Il est donc en excellente compagnie au milieu de deux immenses superstars.

Un rôle d’initiateur inédit

La catégorie où on peut voir une vraie évolution sont les passes décisives. Alors qu’il n’avait jamais dépassé les 3 unités sur un mois, que ce soit en NBA ou en France, Coulibaly atteint en décembre la barre symbolique des 5. Avec une régularité impressionnante, puisqu’il a réussi entre 4 et 6 caviars à chacun de ses onze matchs de décembre. Ce grâce à une volonté du staff des Wizards de l’impliquer de plus en plus cœur du jeu, mais aussi aux absences répétées des vétérans de l’effectif : Kyle Kuzma, Malcolm Brogdon, Jordan Poole. Porteurs de balle principaux de l’équipe, les ballons qui leur sont réservés reviennent dans les mains des jeunes pousses en leur absence. Coulibaly s’est donc quasiment retrouvé à une position de meneur par moments :

« [Avec l’absence de Jordan Poole] J’ai dû remonter la balle plus souvent, mettre en place les systèmes et faire jouer mes coéquipiers. J’étais comme un meneur, j’ai aimé cette expérience… J’ai l’impression que ça s’est plutôt bien passé. J’ai juste essayé de jouer juste à chaque fois. » Bilal Coulibaly en conférence de presse, après le premier match contre New-York (18 points, 6 rebonds, 6 passes décisives)

Objectif : devenir un joueur complet

Cette stratégie rentre dans le plan de développement à long-terme des Wizards pour leur ailier français. Le coach Brian Keefe a expliqué que la franchise veut « qu’il soit un playmaker de premier plan pour nous », puisque cela « fait partie de son évolution. » L’ancien 3&D des Metropolitans a deux fois plus de passes décisives (5,0) que de pertes de balle (2,4) en décembre. Un bon ratio pour un jeune joueur qui découvre ses capacités à la création, mais semble déjà avoir confiance.

Déjà à l’aise sur pick-and-roll, 42 de ses 104 passes décisives (40%) cette saison ont été à destination de ses pivots. Avec une préférence pour son jeune compatriote Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), le joueur à qui il en délivre le plus (25). En pleine progression offensive, ce dernier est une cible parfaite à 3-points, pour les lobs, ainsi que sur contre-attaque. Leur relation sur le court est bénéfique pour chacun. Ils sont le futur d’une franchise de la capitale qui devrait beaucoup bouger d’ici la trade deadline.