Fin de la mauvaise série de Bilal Coulibaly : énorme match… contre les leaders de NBA !

Après un début de saison en fanfare, Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) était quelque peu revenu dans les rangs, à cause notamment d’une terrible spirale négative au niveau de son tir extérieur. Mais depuis deux matchs, tout semble revenu dans l’ordre. Cinq jours après un retour aux affaires avec 17 points en 28 minutes contre Memphis, le jeune francilien a cette fois frappé un gros coup en égalant son record en carrière. Et pas contre n’importe qui : les fabuleux Cleveland Cavaliers de Kenny Atkinson, leaders de l’Est et meilleur bilan de NBA (22 victoires pour 4 défaites). Une équipe menée par Donovan Mitchell, dont Coulibaly a dû s’occuper en défense toute la nuit.

Retrouver la mire et la confiance

Le Français a commencé en douceur offensivement avec quelques pénétrations et flotteurs bien sentis, sur une poignée de possessions balle en main, comme lui avait promis le staff avant la saison. Dans le premier quart-temps, c’est plutôt son compatriote Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) qui faisait parler de lui, en enchaînant les dunks. Mais le temps de jeu de ce dernier a vite été limité par une accumulation de fautes évitables. Et avec les deux cadors Kyle Kuzma et Malcolm Brogdon absents et un Jordan Poole peu inspiré (17 points à 6/15 aux tirs et 7 pertes de balle), il fallait bien quelqu’un pour prendre les rênes de l’attaque. C’est au retour des vestiaires que Coulibaly a pris feu.

Après un vilain… 1/15 à 3-points sur ses cinq derniers matchs, l’ancien des Metropolitans 92 a marqué trois tirs primés d’affilée en trois minutes. Il n’en avait pas réussi autant dans un match depuis fin octobre. La confiance au maximum, il a continué sur sa lancée en en marquant deux supplémentaires dans le dernier quart, en plus d’un dunk pour clôturer le tout. Si cela n’a pas suffi pour ramener la victoire à des Wizards qui se sont bien battus, Coulibaly termine avec sa meilleure ligne statistique depuis un bon moment : 27 points à 10/18 aux tirs (dont 5/8 de loin), 6 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres en 40 minutes. Sarr affiche lui 14 points à 6/9 aux tirs et 6 rebonds en 27 minutes.