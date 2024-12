Spirale négative pour Bilal Coulibaly, qui tourne à… moins de 20% à 3-points depuis un mois

Le début de saison à plus de 18 points de moyenne de Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) laissait espérer une explosion statistique pour son année sophomore. Mais depuis, le n°7 de la Draft 2023 a largement baissé de régime, la faute à une adresse à 3-points désastreuse. Ce alors que c’est normalement un point sur lequel il avait réalisé de beaux progrès ces deux dernières années (36% sur 1,4 tentative par match en Betclic Élite en 2022-2023, 34,6% sur 2,9 tentatives par match en NBA en 2023-2024). Si bien qu’il figure désormais à moins de 12 points de moyenne, ce qui reste tout de même une progression par rapport à l’année dernière. Mais moins importante qu’envisagée. L’arrière/ailier des Wizards connaît une véritable crise de confiance au niveau de son tir extérieur. Celle-ci se joue dans la tête, étant donné que sa mécanique de tir – certes lente – a montré qu’il pouvait développer de l’adresse extérieure. Récemment, il a enchaîné plusieurs airballs, même parfois dans des positions grand ouvertes. Ce qui ne lui arrivait quasiment jamais auparavant.

« J’avais besoin d’un match comme ça [rire]. Depuis quelques matchs j’ai beaucoup de mal au shoot. » Bilal Coulibaly après sa performance à 17 points contre Memphis, le dimanche 8 décembre

Le pire tireur à 3-points de NBA sur le dernier mois

Les chiffres viennent enfoncer encore plus Coulibaly. Sur les 15 derniers matchs, il tourne à 9,4 points de moyenne avec seulement… 17,5% de réussite à 3-points, avec 7 tirs réussis sur 40 tentés. Sur cet échantillon, il est tout simplement le joueur avec le pire pourcentage parmi les 185 avec au moins 40 tentatives (2,7 par match) en NBA. Si l’échantillon peut paraître court, il reste par exemple plus conséquent que toute sa saison 2022-2023 avec Boulogne-Levallois.

Tout cela est largement insuffisant, encore plus pour un joueur utilisé dans un rôle de 3&D (3-points et défense), qui est censé sanctionner les écarts défensifs créés par ses coéquipiers. Selon le tracking de la NBA, plus de 90% des tirs de l’ailier français sont d’ailleurs ouverts ou grand ouverts. La qualité des tirs pris n’est donc pas en cause dans cette spirale négative. Les mauvaises passes arrivent à tout le monde en NBA, mais le fait qu’elle ait duré plus d’un mois risque de plomber ses statistiques globales de la saison.

« Je n’ai jamais pensé que quelque chose avait vacillé chez lui. C’est juste que le rythme de jeu a changé, il joue avec des nouveaux coéquipiers. Il va continuer à s’améliorer, c’est un joueur qui émerge. Et puis on peut voir ses capacités à aller dans la raquette, à créer pour lui et les autres. Il joue des deux côtés du terrain, sa défense est impressionnante récemment. » Le coach Brian Keefe à propos de Coulibaly, le 8 décembre



Une progression dans d’autres secteurs

Cette spirale négative va en effet de pair avec celle de son équipe, puisque les Wizards ont connu une série de… 16 défaites d’affilée quasiment simultanément. L’environnement collectif ne vient donc pas le pousser vers le haut. Le « seul joueur intouchable » de la franchise la saison dernière doit en effet s’adapter à un effectif instable à cause des blessures. La franchise de la capitale a actuellement… 9 joueurs sur la touche, et a aligné 10 cinq majeurs différents depuis le début de saison. Coulibaly est finalement l’un des seuls joueurs titulaire tous les soirs. Il est aussi le défenseur principal de l’équipe, qui s’occupe chaque soir du meilleur attaquant adverse. Une tâche particulièrement demandante qui peut influer sur son énergie en attaque.

Pour compenser sa panne d’adresse, le natif de Saint-Cloud arrive cependant à faire parler son potentiel athlétique en attaquant le panier. C’est d’ailleurs son agressivité vers l’arceau qui lui a permis de relever la tête lors de son dernier match contre Memphis avec 17 points en 28 minutes. À moins de 3 mètres du panier, il est à 59,6% de réussite cette saison, contre 54,7% la saison dernière. Il montre aussi une progression dans ses tirs en suspension à mi-distance (32,5% contre 24,1%). Tout cela prouve que son arsenal offensif est en train de se développer. Celui qui a été classé 25e meilleur jeune de moins de 25 ans en NBA par ESPN a juste besoin de retrouver la confiance dans son tir à 3-points pour reprendre sa progression en attaque. Les Wizards continuent en tout cas à lui faire confiance pour y arriver.