Bilal Coulibaly et Kyshawn George de retour dans l’ombre aux Wizards

Les Washington Wizards sont une équipe en pleine reconstruction, avec un effectif composé d’un (pas très) savant mélange de jeunes et de vétérans. Et l’équilibre est parfois dur à trouver sur le terrain. Après une entame de saison pleine de promesses, le récent retour de blessure des joueurs expérimentés a notamment coûté cher à deux jeunes pousses : Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) et le suisso-canadien Kyshawn George (2,03 m, 20 ans).

Moins de ballons en attaque

Les deux jeunes francophones étaient respectivement 2e et 4e meilleurs scoreurs de l’équipe il y a dix jours. Les Wizards étaient alors en train de tout miser sur leurs jeunes, avec un cinq majeur historiquement jeune titularisant trois rookies. Mais la dynamique s’est depuis inversée. Coulibaly et George sont aujourd’hui 3e et 8e meilleurs marqueurs. Notamment car Kyle Kuzma, meilleur marqueur de l’équipe la saison dernière, est revenu le 12 novembre de sa blessure à l’aine. En cinq matchs, il a pris 80 tirs (16 par match), en ne faisant que 6 passes décisives. De quoi impacter le rôle de Coulibaly et George, dont la production offensive a largement baissé depuis :

Bilal Coulibaly Sans Kyle Kuzma : 17,6 points, 6,0 rebonds et 2,8 passes décisives en 35 minutes Avec Kyle Kuzma : 12,7 points, 5,6 rebonds, 2,4 passes décisives en 34 minutes

Kyshawn George Sans Kyle Kuzma : 13,8 points, 5,8 rebonds et 2,6 passes décisives en 33 minutes Avec Kyle Kuzma : 5,4 points, 3,1 rebonds et 3,3 passes décisives en 25 minutes



Les deux joueurs de 20 ans ont subi une chute de 3 à 4% de leur “Usage rate”, soit le pourcentage de possessions dont ils sont à la finition. En ce qui concerne Bilal Coulibaly, il est retourné à son rôle de 3&D de la saison dernière. Son match contre les Spurs de Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) – où il n’a pris que 5 tirs en 38 minutes – en est la preuve. « Je pourrais prendre plus de tirs, quitte à avoir davantage de déchets, mais au moins cela me permettrait de savoir où se situe mon plafond. Il faudrait que j’essaie un peu plus » a-t-il lui-même reconnu dans une interview auprès du Parisien.

L’ancien des Metropolitans 92 continue cependant à montrer des flashs intéressants en attaque, quand ses coéquipiers lui donnent la balle. Notamment sur ses tirs à mi-distance (41% de réussite) ou près de l’arceau (70%). Sa sélection de tirs toujours excellente est maintenant accompagnée d’une confiance accrue qui lui permet de battre ses défenseurs.

Un effectif voué à exploser ?

Quant à Kyshawn George, il est le principal impacté puisqu’il a perdu sa place de titulaire. Depuis son retour sur le banc, l’ancien pensionnaire de l’Élan Chalon n’arrive plus vraiment à retrouver le même impact (aucun tir rentré en 52 minutes sur ses deux derniers matchs), parce qu’il n’a plus autant de cartouches offensives. Il est dans l’ombre de Kyle Kuzma, qui joue sur le même poste que lui. Il n’est désormais plus que le huitième meilleur marqueur des Wizards. Ce qui reste tout de même positif pour un rookie sélectionné en 24e, dont on n’attendait pas autant.

Le début de saison retardé de Malcolm Brogdon et le retour en forme de Corey Kispert sont d’autres éléments qui viennent entraver le développement des jeunes de la capitale. Heureusement pour eux, il y a fort à parier que l’effectif des Wizards soit chamboulé d’ici la trade deadline de février. Plusieurs cadors pourraient être transférés. Ce qui pourrait rouvrir la voie aux trois francophones de l’effectif (Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr, Kyshawn George).