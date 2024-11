Premier rookie à 20 points, l’ex-chalonnais Kyshawn George adoubé par Draymond Green : « Il a gagné mon respect »

Que les choses vont vite pour Kyshawn George (20 ans)… Il y a presque deux ans pour jour, le 1er novembre 2022, il était le seul meneur valide de l’Élan Chalon pour jouer un quart de finale de Leaders Cup Pro B à Angers et il n’avait pas spécialement convaincu (-3 d’évaluation en 14 minutes). Et à l’époque, on s’extasiait de le voir déjà à ce niveau-là, lui qui ne mesurait qu’1,73 m en débarquant en Bourgogne en 2019 et qui a dû rater de nombreux matchs à cause de problèmes de genoux nés d’une soudaine poussée de croissance (il est désormais mesuré à 203 centimètres !).

Loin des joutes anonymes de la Leaders Cup Pro B, le jeune suisse a brillé sur la plus grande scène possible. Opposé aux Golden State Warriors, l’ancien minime de l’Élan a incarné l’esprit de combativité des Washington Wizards. Catastrophique en première mi-temps (0 point à 0/6), très maladroit depuis son arrivée en NBA (2/22 à 3-points), Kyshawn George ne s’est pas démonté et n’a pas cessé de prendre sa chance. Avec bonheur, cette fois. « J’ai aimé la façon dont il a continué de shooter alors qu’il ratait tout au début », applaudissait le maître en la matière, Stephen Curry. « C’est une mentalité que l’on ne peut pas apprendre et il a fini par mettre de gros tirs. » Le fils de l’ex-brestois Deon George a ainsi cumulé 20 points en seconde période (à 7/19 sur l’intégralité de la rencontre, dont 6/17 à 3-points), 6 rebonds, 4 passes décisives, 1 rebond et 1 passe décisive en 38 minutes. « Mes coéquipiers et le staff technique m’ont répété de ne pas m’arrêter de shooter », disait-il après la rencontre. « Je sais que je suis un bon shooteur. C’est juste que mes tirs ne rentraient pas dernièrement mais j’ai gardé confiance. Ça fait du bien de les voir tomber dedans. »

Ainsi, haw est devenu le premier rookie de la saison à atteindre la barre des 20 points. Il a également égalé un record de franchise à Washington, celui du plus grand nombre de tirs à 3-points (6), à égalité avec Corey Kispert et Bradley Beal. « C’est sympa de partager un record avec ce genre de noms mais j’ai encore beaucoup de chemin devant moi », évacue-t-il.

Surtout, l’ancien chalonnais s’est fait remarquer pour son attitude de défi à l’égard de Draymond Green, loin d’être intimidé par le CV colossal du quadruple champion NBA. De quoi lui attirer les félicitations publiques du vétéran de Golden State. « Après le match, je suis allé voir Kyshawn pour lui dire de continuer comme cela et de garder la même énergie. Pendant le match, il m’a dit que je ne pouvais pas shooter (il sourit). Je lui ai répondu qu’il était encore à l’école primaire à me regarder gagner un titre et que des gens pensaient déjà cela. Il m’a dit qu’il s’en foutait et j’aime ça (il rit). Je suis un grand fan de lui et de Bob (Carrington, l’autre rookie des Wizards), de l’énergie et de l’attitude qu’ils amènent. C’est la première fois que je vois une équipe de Washington jouer aussi dur depuis des années et c’est grâce à ces deux-là. Ils n’arrêtent pas de parler, de trash-talker et ça me plait. J’étais pareil quand je suis arrivé en NBA. Ces deux-là ont la bonne attitude et en plus, ils sont bons. Ce n’est pas comme s’ils ne faisaient que parler dans le vide. Ce soir, ils ont gagné mon respect. »