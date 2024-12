Malgré les 56 points de Jokic, Bilal Coulibaly et les Wizards mettent fin à 16 défaites d’affilées !

Enfin pour Washington ! Les Wizards ont enfin gagné un match, après 16 défaites de rang, en l’emportant à domicile face aux Denver Nuggets (122-113). La franchise de la capitale, sans Alexandre Sarr (dos) et Kyshawn George (cheville), a su résister à l’énorme match du triple MVP de la Ligue, Nikola Jokic (56 points pour 56 d’évaluation).

Washington n’avait plus gagné depuis… le 31 octobre !

Depuis le début de la saison en NBA, deux impressionnantes séries ont animé les débats et les discussions outre-Atlantique. Il y a d’abord eu l’un des meilleurs départs de l’histoire de l’Association avec les Cleveland Cavaliers de l’ex-assistant des Bleus Kenny Atkinson (15-0, 6e meilleure entame historique). Et au mois de novembre, est venu s’ajouter l’exécrable cascade de défaites des Washington Wizards, qui s’est stoppée à 16 donc grâce à ce succès contre Denver. Avant cela, il fallait remonter jusqu’au 31 octobre pour trouver trace d’une victoire du cancre de la NBA cette saison (plus mauvais bilan avec 3 victoires pour 18 défaites).

Toujours en galère en attaque, Bilal Coulibaly contribue autrement

Sans ses deux compères francophones sur cette rencontre, ainsi que de nombreux autres absents côté Wizards (Kuzma, Brogdon, Kispert), Bilal Coulibaly s’est mis en avant défensivement sur cette partie. Encore en difficulté avec son tir (6 points à 2/9 aux tirs dont 0/3 à 3-points), le natif de Saint-Cloud a cependant pesé de par sa polyvalence (6 rebonds dont 4 offensifs, 5 passes décisives pour 0 ballon perdu, ainsi que 4 interceptions). Il a aussi réussi plusieurs actions d’éclats, à l’image de ses 3 contres.

Un match de mammouth de l’esseulé Nikola Jokic

Et les Washington Wizards l’ont emporté malgré la meilleure performance au scoring de la carrière de Nikola Jokic, triple MVP de la NBA (2021, 2022 et 2024. Avec également une avalanche de blessures pour la franchise du Colorado (Murray, Gordon), le Serbe s’est démené sur tous les fronts, en vain (56 points à 22/38 aux tirs, 16 rebonds, 8 passes décisives et 5 ballons perdus pour 56 d’évaluation).