Bilal Coulibaly signe son premier double-double de la saison, Gobert se reprend

Bilal Coulibaly a signé ce samedi son premier double-double de la saison (20 points, 12 rebonds). Rudy Gobert a également été performant avec Minnesota, mais les résultats collectifs n’ont pas suivi pour la plupart des Tricolores.

Coulibaly étincelant malgré la défaite de Washington

Lors de la défaite des Washington Wizards contre Milwaukee (112-101), Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) a signé l’une de ses meilleures performances depuis son arrivée en NBA. L’arrière de 20 ans a inscrit 20 points (7/14 au tir, 1/5 à 3-points) et capté 12 rebonds, en plus de ses 5 passes décisives et 3 interceptions. Une prestation de haut vol pour celui qui réalise là le deuxième double-double de sa jeune carrière.

Son coéquipier Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), n°2 de la dernière Draft, a également été en vue avec 11 points (4/7 aux tirs, dont 3/6 derrière l’arc), 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions. Malgré ces performances encourageantes, Washington D.C. n’a pas su rivaliser avec des Bucks emmenés par un Giannis Antetokounmpo en grande forme (32 points) après sa victoire lors de la NBA Cup.

Un peu effacé par Wemby, mais encore une très grosse ligne statistique de Bilal Coulibaly 🇫🇷 cette nuit 20 points

12 rebonds

5 passes

3 interceptions

Rudy Gobert solide, mais Minnesota chute

Après une prestation décevante contre New York, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a montré un bien meilleur visage avec les Timberwolves. Face aux Golden State Warriors, le pivot français a signé 18 points (7/8 aux tirs), soit sa deuxième meilleure performance offensive de la saison, et 12 rebonds. Mais Minnesota n’a pas pu contenir Stephen Curry (31 points) et les siens, s’inclinant à domicile (113-103).

Soirée compliquée pour Risacher, Yabusele et Batum

Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), rookie numéro un de la dernière Draft, a marqué 10 points (3/7 aux tirs) avec Atlanta, battu lourdement par Memphis (128-112). Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a ajouté 7 points pour Philadelphie, qui a pris l’eau contre Cleveland (126-99). Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans), discret avec 3 points, n’a pas pu empêcher la défaite des Clippers face à Dallas (113-97). Enfin, Armel Traoré (2,05 m, 21 ans) est resté sur le banc des Lakers, qui ont arraché une victoire serrée contre Sacramento (103-99).