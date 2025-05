Blessé aux ligaments croisés, Willan Marie-Anais ne pourra pas aider Fos à se maintenir

Willan Marie-Anais n’ira pas jusqu’au bout de sa première saison comme joueur professionnel. Signataire d’un contrat longue durée avec Fos Provence à l’été 2024, l’ailier souffre d’une rupture des ligaments à un genou depuis la fin avril, ce qui met un terme à sa saison et devrait entraver le début de la suivante.

Fos perd un nouveau soldat dans sa quête de maintien

Restera à savoir dans quelle division Willan Marie-Anais (2,03 m, 20 ans) retrouvera les parquets avec Fos. En tout cas, le MVP du championnat Espoirs Pro B 2024 ne pourra pas aider son club formateur à sauver sa place en Pro B. Lui qui avait pourtant été très performant dans le sprint final la saison dernière, avec quatre derniers matchs très convaincants : 5 points à 67%, 5,3 rebonds et 1,5 interception pour 9,3 d’évaluation en 15 minutes de moyenne.

Ailier intelligent et athlétique, Willan Marie-Anais tenait un vrai rôle dans la rotation de Rémi Giuitta, avec un apport similaire à ce qu’il a laissé entrevoir en fin de saison dernière (5 points à 54% aux tirs, 4,3 rebonds dont 2 offensifs et 1,1 passe décisive). « Déjà qu’on est un peu amoindris, on perd encore des soldats », regrettait Mathieu Wojciechowski auprès de Maritima à propos de la blessure de son jeune coéquipier. « Je suis dégoûté pour lui, c’est un garçon en or. Sur le début de sa carrière, se faire les croisés, ça fait mal », ajoutait le capitain fosséen.

PROFIL JOUEUR Willan MARIE-ANAIS Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 20 ans (26/09/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 5 #196 REB 4,3 #58 PD 1,1 #149

Et ce nouveau pépin physique complique la mission maintien déjà bien complexe de Fos Provence. Battus sur le fil samedi 3 mai par Poitiers, les BYers comptent une victoire de retard sur le premier non-relégable, Chartres. Il reste deux matchs de saison régulière pour tenter d’inverser la balance (SCABB et Roanne) et réaliser un nouvel exploit comme l’année dernière à la même époque.