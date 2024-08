Blessé, Rui Hachimura quitte les Jeux et la sélection japonaise

Admirable face à la France avec 26 points à 10 sur 16 au shoot et 3 rebonds en dépit d’une sortie prématurée pour deux fautes antisportive dès la 34e minute, Rui Hachimura (2,05 m, 26 ans) ne sera pas aligné contre le Brésil ce vendredi dans le dernier match du groupe B. Blessé au mollet gauche en cours de match, l’intérieur des Los Angeles Lakers, IRM à l’appui, a été contraint de déclarer forfait pour la suite de la compétition.

Cette défection intervient au plus mauvais moment pour les Nippons, qui peuvent toujours rêver de qualification pour les quarts en cas de victoire franche sur le Brésil à la faveur d’un bon point-average (le Soudan du Sud et l’Espagne présentent à ce stade un meilleur point-average pour ravir les places de meilleurs 3e de groupe). Les coéquipiers de Yuki Kawamura devront donc réaliser le match parfait pour compenser l’absence de leur intérieur shooteur (22,0, points à 40% de réussite aux tirs, dont 36,5% à 3 points, 6,5 rebonds et 1,0 passe décisive pour 17,0 d’évaluation).

Auteur d’un communiqué de presse ce vendredi, Rui Hachimura s’est dit convaincu « d’avoir livré de grands matchs » et s’est dit « fier d’avoir joué pour le Japon », avant de demander aux fans de « continuer de supporter la sélection nippone ». Nul doute que les hommes de Tom Hovasse se battront pour s’offrir leur première victoire dans le tournoi olympique depuis 1972.