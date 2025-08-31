Blois remporte le tournoi d’Aix-les-Bains en éteignant le feu roannais

Premier mois de pré-saison pour les équipes françaises, le mois d’août arrive à sa fin. Lors de ce dernier week-end, des tournois étaient organisés en vue des championnats domestiques qui débutent dans la deuxième moitié de septembre. Outre le Trophée du Golfe qui opposait des équipes de Betclic ÉLITE, le tournoi Riviera des Alpes à Aix-les-Bains était consacré aux équipes d’ÉLITE 2.

Blois remporte le choc et le tournoi

Alors que la première journée de ce tournoi joué à la Halle de Marlioz d’Aix a consacré Roanne et ses 151 d’évaluation contre Antibes, le sort s’est retourné contre eux le lendemain, ce samedi 30 août. Après leur victoire remarquable de 30 points, les joueurs de la Chorale sont tombés contre un os en la personne de l’ADA Blois. Même sans Timothé Vergiat, les Blésois, déjà tombeurs des locaux d’Aix-Maurienne au premier match (84-66), ont disposé des Roannais, qui étaient leurs concurrents aux premières places d’ÉLITE 2 la saison dernière et le seront encore cette saison.

Dans cette opposition entre deux cadors de la seconde division, l’ADA a pris le large dans un troisième quart-temps largement remporté 25-10. Les Roannais ont coulé face à une équipe blésoise qui a pris plus de rebonds (31 à 24) et de 3-points (8/28, contre 5/18). Le vice-champion d’Europe U19 Lucas Ugolin a brillé avec 18 points à un joli 4/9 à 3-points. Habituel sniper, le prospect Jonas Boulefaa a cette fois marqué l’intégralité de ses 10 points dans la raquette.

Côté Roannais, seul Florian Léopold s’est illustré avec 16 points en 23 minutes. L’équipe de Thomas Andrieux a distribué plus de deux fois moins de passes décisives qu’hier (16 contre 37). Un bon signe de la bonne défense des verts, qui n’auront encaissé que 66 points dans leurs deux matchs. L’ADA Blois de David Morabito remporte donc le tournoi de pré-saison.

Aix-Maurienne fanny à domicile

L’autre match, sans enjeu pour la victoire finale mais toujours intéressant pour préparer la saison, a vu Antibes dominer Aix-Maurienne, qui termine donc sans victoire dans sa salle (76-84). La marque bien répartie (sept joueurs ente 8 et 12 points) de l’équipe savoyarde et leurs 23 passes décisives n’auront pas suffi. La faute à leurs… 30 ballons perdus, dont 8 pour la recrue venant de NM1, le meneur Valentin Vitale-Boiteux. Côté antibois, il y a eu une belle réaction après la déculottée contre Roanne. Le vétéran Antoine Eito a marqué 15 points, pris 4 rebonds, distribué 4 passes décisives et volé 3 ballons. Toute l’équipe a contribué au rebond et en défense, solidaires pour relever la tête.