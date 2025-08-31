Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Présaison

Blois remporte le tournoi d’Aix-les-Bains en éteignant le feu roannais

Pré-saison ÉLITE 2 - Alors qu'on les pensait en position de force après avoir marqué 115 points contre Antibes, la Chorale de Roanne n'a finalement pas réussi à surmonter l'obstacle blésois, et s'incline 66-80 contre l'ADA, qui remporte le tournoi Riviera des Alpes. Aix-Maurienne a perdu contre Antibes et termine fanny à domicile.
|
00h00
Résumé
Écouter
Blois remporte le tournoi d’Aix-les-Bains en éteignant le feu roannais

Surpris au premier tour des playoffs d’accession la saison dernière, Blois veut revenir en force cette saison

Crédit photo : Cécile Thomas

Premier mois de pré-saison pour les équipes françaises, le mois d’août arrive à sa fin. Lors de ce dernier week-end, des tournois étaient organisés en vue des championnats domestiques qui débutent dans la deuxième moitié de septembre. Outre le Trophée du Golfe qui opposait des équipes de Betclic ÉLITE, le tournoi Riviera des Alpes à Aix-les-Bains était consacré aux équipes d’ÉLITE 2.

LIRE AUSSI

Blois remporte le choc et le tournoi

Alors que la première journée de ce tournoi joué à la Halle de Marlioz d’Aix a consacré Roanne et ses 151 d’évaluation contre Antibes, le sort s’est retourné contre eux le lendemain, ce samedi 30 août. Après leur victoire remarquable de 30 points, les joueurs de la Chorale sont tombés contre un os en la personne de l’ADA Blois. Même sans Timothé Vergiat, les Blésois, déjà tombeurs des locaux d’Aix-Maurienne au premier match (84-66), ont disposé des Roannais, qui étaient leurs concurrents aux premières places d’ÉLITE 2 la saison dernière et le seront encore cette saison.

Le jeune Lucas Demahis-Ballou a marqué 14 points en 24 minutes (photo : Cécile Thomas)

Dans cette opposition entre deux cadors de la seconde division, l’ADA a pris le large dans un troisième quart-temps largement remporté 25-10. Les Roannais ont coulé face à une équipe blésoise qui a pris plus de rebonds (31 à 24) et de 3-points (8/28, contre 5/18). Le vice-champion d’Europe U19 Lucas Ugolin a brillé avec 18 points à un joli 4/9 à 3-points. Habituel sniper, le prospect Jonas Boulefaa a cette fois marqué l’intégralité de ses 10 points dans la raquette.

Côté Roannais, seul Florian Léopold s’est illustré avec 16 points en 23 minutes. L’équipe de Thomas Andrieux a distribué plus de deux fois moins de passes décisives qu’hier (16 contre 37). Un bon signe de la bonne défense des verts, qui n’auront encaissé que 66 points dans leurs deux matchs. L’ADA Blois de David Morabito remporte donc le tournoi de pré-saison.

Les stats du choc entre Roanne et Blois (source : LNB)

Aix-Maurienne fanny à domicile

L’autre match, sans enjeu pour la victoire finale mais toujours intéressant pour préparer la saison, a vu Antibes dominer Aix-Maurienne, qui termine donc sans victoire dans sa salle (76-84). La marque bien répartie (sept joueurs ente 8 et 12 points) de l’équipe savoyarde et leurs 23 passes décisives n’auront pas suffi. La faute à leurs… 30 ballons perdus, dont 8 pour la recrue venant de NM1, le meneur Valentin Vitale-Boiteux. Côté antibois, il y a eu une belle réaction après la déculottée contre Roanne. Le vétéran Antoine Eito a marqué 15 points, pris 4 rebonds, distribué 4 passes décisives et volé 3 ballons. Toute l’équipe a contribué au rebond et en défense, solidaires pour relever la tête.

 

Classement final :

  • Blois
  • Roanne
  • Antibes
  • Aix-Maurienne
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Blois
Blois
Suivre
Antibes
Antibes
Suivre
Roanne
Roanne
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Le sélectionneur de l'Allemagne, Alex Mumbru, est sorti de l'hôpital
EuroBasket
00h00Le sélectionneur de l’Allemagne sort de l’hôpital et poursuit sa convalescence à l’hôtel
À l’étranger
00h00Le flop saint-quentinois Marcus Santos-Silva va retrouver la BCL
ELITE 2
00h00Blois remporte le tournoi d’Aix-les-Bains en éteignant le feu roannais
Luka Doncic a signé un triple-double et la Slovénie a battu la Belgique
EuroBasket
00h00Luka Doncic réalise un triple-double historique lors de Slovénie – Belgique
Jordan Loyd a marqué 59 points sur les deux premiers matches de l'Euro
EuroBasket
00h00Comment est vue la naturalisation de Jordan Loyd en Pologne ?
Giannis Antetokounmpo a marqué 27 points contre la Géorgie
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo mène la Grèce vers une victoire écrasante contre la Géorgie
NCAA
00h00Parmi les meilleurs marqueurs français de NCAA, Sami Pissis transfère vers Alabama A&M
Guerschon Yabusele et les Bleus enchaînent dans leur Euro, face à Israël
EuroBasket
00h00Où regarder France – Israël gratuitement ce dimanche 31 août ?
francisco doncic
EuroBasket
00h00Luka Doncic a fait connaissance avec Sylvain Francisco : « Il a tiré à 1/23 en préparation et il a marqué 30 points contre nous »
Nick Johnson a manqué d'adresse dans la défaite de Saint-Quentin en présaison contre Bruxelles
Betclic ELITE
00h00Une première défaite en préparation mais un public déjà nombreux : Saint-Quentin défait par Bruxelles
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0