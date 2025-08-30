151 d’évaluation pour Roanne en préparation : la Chorale dévoile son potentiel face à Antibes

Parmi les favoris de la saison 2025-2026 d’ELITE 2, la Chorale de Roanne semble déjà bien en rythme. Ce vendredi 29 août à Aix-les-Bains, la formation coachée par Thomas Andrieux a dévoilé son potentiel. Face à Antibes, les Ligériens ont marqué 115 points (contre 85 encaissés), donné 37 passes décisives et fini à 151 d’évaluation collective rapporte Le Progrès.

𝐋𝐚 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞́𝐛𝐮𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐟𝐚𝐢𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐨𝐧 𝐭𝐨𝐮𝐫𝐧𝐨𝐢 𝐚̀ 𝐀𝐢𝐱 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐚𝐢𝐧𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐚̀ 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐛𝐞𝐬 (𝟏𝟏𝟓-𝟖𝟓) 👉 Rendez-vous demain samedi 14h30, face à l'@ADABloisBasket #ChoraleNation pic.twitter.com/hUwpV6nAnc — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) August 29, 2025

A la pause, Roanne menait déjà 58 à 34. La barre des 100 points a été atteint au bout de 33 minutes seulement. Antoine Diot, Maxime Roos et Matteo Legat ont cumulé un excellent 10 sur 15 à 3-points alors que leur meneur Javon Masters (20 points et 6 passes) les a régulièrement mis dans de bonnes dispositions.

Après cette démonstration, la Chorale compte confirmer face à Blois ce samedi après-midi, toujours à la Halle Marlioz d’Aix-les-Bains. L’ADA a également brillé face à l’équipe locale d’Aix-Maurienne (84-66).