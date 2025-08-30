Recherche
Présaison

151 d’évaluation pour Roanne en préparation : la Chorale dévoile son potentiel face à Antibes

ÉLITE 2 - La Chorale de Roanne s'est imposée 115 à 85 contre Antibes en demi-finales du tournoi Riviera des Alpes à Aix-les-Bains. Auteur de 37 passes décisives, l'équipe de Thomas Andrieux a fini à 151 d'évaluation collective. Elle compte enchaîner face à Blois ce samedi.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Chorale de Roanne était à 10 sur 15 à 3-points au cours du match

Crédit photo : Cécile Thomas

Parmi les favoris de la saison 2025-2026 d’ELITE 2, la Chorale de Roanne semble déjà bien en rythme. Ce vendredi 29 août à Aix-les-Bains, la formation coachée par Thomas Andrieux a dévoilé son potentiel. Face à Antibes, les Ligériens ont marqué 115 points (contre 85 encaissés), donné 37 passes décisives et fini à 151 d’évaluation collective rapporte Le Progrès.

A la pause, Roanne menait déjà 58 à 34. La barre des 100 points a été atteint au bout de 33 minutes seulement. Antoine DiotMaxime Roos et Matteo Legat ont cumulé un excellent 10 sur 15 à 3-points alors que leur meneur Javon Masters (20 points et 6 passes) les a régulièrement mis dans de bonnes dispositions.

Image

Après cette démonstration, la Chorale compte confirmer face à Blois ce samedi après-midi, toujours à la Halle Marlioz d’Aix-les-Bains. L’ADA a également brillé face à l’équipe locale d’Aix-Maurienne (84-66).

L'ADA Blois a battu Aix-Maurienne dans l'autre demi-finale
L’ADA Blois a battu Aix-Maurienne dans l’autre demi-finale (photo : Cécile Thomas)
Gabriel Pantel-Jouve
