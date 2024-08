Bogdan Bogdanovic, meilleur marqueur de l’histoire de la Serbie

Bogdan Bogdanovic, étincelant tout au long due la soirée, a scellé le score du match face au Soudan du Sud samedi en inscrivant deux derniers points depuis la ligne des lancer-francs (96-85). Deux ultimes points qui au-delà de donner davantage d’ampleur à la victoire de la Serbie, permettaient à l’arrière des Hawks de rentrer dans la légende de son pays.

Car en se faisant justice sur la ligne de réparation et en signant la bagatelle de 30 points face aux hommes de Royal Ivey, Bogdanovic est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de le sélection nationale Serbe avec 1059 points au compteur (71 matchs à 14,9 points de moyenne). L’ancien du Fenerbahçe, international (A) depuis l’Euro 2013 remporté par la France, est ainsi passé devant Dejan Bodiroga (1022) puis Milos Teodosic (1057) pendant le tournoi pour prendre place au sommet de la pyramide.

A 31 ans seulement, et alors qu’il semble toujours à son prime, Bogdan Bogdanovic pourrait bien prendre le large au classement. A commencer par mardi (14h30) à l’Arena de Bercy, où la Serbie aura bien besoin de sa star pour tenter de prendre le meilleur sur l’Australie en quart de finale des Jeux de Paris.

