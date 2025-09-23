Boris Dallo avec Saint-Quentin pour le début de saison ?

Arrivé libre après son passage au Bétis Séville, Boris Dallo (1,96 m, 31 ans) a choisi de rester actif en rejoignant le groupe professionnel de Saint-Quentin dès le début de la préparation. Toujours sans contrat, l’ailier pourrait même démarrer la saison de Betclic ÉLITE dans le roster de Philippe Da Silva contre Boulazac, ce samedi 27 septembre. Pour cela, son contrat doit être reçu par la Ligue nationale de basket (LNB) d’ici ce mardi 18 heures !

Une option crédible pour remplacer Jean-Philippe Dally ?

Le SQBB vient d’apprendre l’indisponibilité de Jean-Philippe Dally pour une durée estimée entre trois et cinq semaines. Dans ce contexte, l’hypothèse d’une pige médicale confiée à Boris Dallo devient probable. Joueur polyvalent, capable de créer balle en main au poste 3, il permettrait à Giovan Oniangue de glisser davantage au poste 4 durant l’absence de Dally.

En 2022-2023, sous les couleurs de Cholet, Boris Dallo avait probablement livré la meilleure saison de sa carrière. Mais depuis, ses expériences se sont révélées plus instables : peu utilisé à l’ASVEL, il était revenu à Strasbourg en cours de saison 2023-2024. Depuis, le Nantais a réalisé une pige à Cholet avant de tenter l’aventure en Espagne. Il a contribué à la remontée du Bétis Seville (4,8 points, 3,2 rebonds et 1,1 passe en 16 minutes de moyenne sur 11 matchs de Primera FEB) en Liga Endesa.

Un parcours riche et atypique

Natif de Nantes, passé par le Centre fédéral, Boris Dallo a rapidement découvert le haut niveau avec Poitiers puis au Partizan Belgrade, où il a remporté le championnat de Serbie en 2014. Depuis, il a multiplié les expériences en France (Antibes, Strasbourg, Le Portel, Cholet, ASVEL) et à l’étranger (Grèce, D-League, Espagne).

Aujourd’hui en quête de stabilité, ce véritable couteau suisse pourrait trouver au SQBB une opportunité de relancer sa carrière tout en aidant le club à bien lancer sa saison.