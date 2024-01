Boris Diaw : « La suite risque d’être encore plus dure »

Le Biscarrosse Olympique Basket continue son aventure en Coupe des Landes après sa victoire en 1/8e de finale face au Real Chalossais.

Samedi 20 janvier, l’équipe de Paco Laulhé s’est imposée 103 à 82 contre le tenant du titre à Mont-de-Marsan, après avoir démarré avec 42 points d’avance du fait de l’écart de divisions entre les deux clubs. Malgré les blessures – et notamment le forfait de Simon Darnauzan – et les difficultés pour se préparer – leur match du 14 janvier à Biarritz contre une sélection basque a même dû être annulée -, le BOB a passé cette nouvelle étape.

« Je suis content car on avait plein d’incertitudes avant le match, a commenté la star de Biscarrosse Boris Diaw dans La République des Pyrénées. On savait que ce serait dur, poussif, sans appréhender le niveau réel. On nous a vus tirer la langue, physiquement cela a été difficile, on était parfois au bout, mais la force mentale nous a permis de tenir et de revenir dans des moments clés. On perd le deuxième quart-temps de 13 points, et si on les perd tous de 13 on est éliminés ! Je suis donc super content et super fier de l’équipe qui a tenu tout le match, ce qui est le moins évident pour nous. »