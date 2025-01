Boulazac, Orléans, Roanne et Blois se disputeront la nouvelle version de la Leaders Cup Pro B

Boulazac, Orléans, Roanne et Blois vont être les premiers à expérimenter la nouvelle version de la Leaders Cup Pro B. Ces équipes se sont qualifiées pour l’édition 2025 après avoir terminé la phase aller du championnat aux quatre premières places.

Pour la nouvelle mouture de la Leaders Cup Pro B, exit désormais l’interminable phase de groupes qui inaugurait chaque année la saison pour les clubs de Pro B. À partir de la saison 2024/25, la LNB a décidé d’instaurer une sorte de Final Four, avec des demi-finales en format aller-retour (1 vs 4 ; 2 vs 3 ; avec retour chez le mieux classé) et une finale sur le lieu principal de la Leaders Cup. Un titre surtout honorifique puisque contrairement aux précédentes années, elle ne permettra pas de disposer d’une place garantie en playoffs ou en play-in.

Ainsi, alors que le leader Boulazac vient de disposer de Blois lors de la 19e journée, les deux équipes vont se retrouver à nouveau à l’occasion de cette Leaders Cup Pro B. Tandis que l’autre confrontation de ce dernier carré verra s’opposer Orléans à Roanne, avec un match retour au CO’Met.