Boulogne-sur-Mer domine Feurs

Boulogne-sur-Mer a conclu la 22e journée de Nationale 1 masculine (NM1) par une large victoire contre Feurs (98-79).

Après un début de match très offensif (24-25, 10′), le Stade olympique maritime boulonnais (SOMB) a serré la vis pour faire l’écart et finir par l’emporter de 19 points. Le vétéran Garry Chathuant a brillé (21 points à 9/12 aux tirs et 2 rebonds en 24 minutes) alors que l’intérieur Aaron Levarity a régné au rebond (17 prises, en plus de ses 12 points).

« On a eu une belle réaction en défense notamment en deuxième mi-temps où on n’encaisse que 33 points, a commenté le coach Fabien Anthonioz dans La Voix du Nord. On a été un peu large sur la première. On s’est beaucoup focalisé sur l’attaque et on était trop permissifs en défense. Il y a eu de la confiance, on a pu faire tourner. Tout le monde a pu apporter sa pierre à l’édifice. »

Au classement, le SOMB reste en course pour la poule haute avec 11 victoires et 11 défaites. Les Enfants du Forez de Feurs sont eux avant-derniers avec 6 victoires et 16 défaites.