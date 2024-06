Bourg : Maksim Salash rempile, Wilson Jacques arrive

Isiaha Mike, Zaccharie Risacher et Axel Julien partis, Bodian Massa et Jérémy Morgan sur le point de leur emboîter le pas, la Jeunesse Laïque de Bourg-en-Bresse est enfin parvenue à prolonger l’un de ses cadres pour la saison prochaine. Le club de l’Ain a en effet annoncé ce lundi 17 juin, la signature pour une année supplémentaire de son intérieur Maksim Salash (2,06 m, 28 ans).

Wilson Jacques, un soutier de haut-niveau en devenir

Très en vue offensivement tout au long de la saison (9,8 points, 3,8 rebonds et 1,0 passe décisive pour 10,7 d’évaluation), l’international biélorusse s’est révélé aux yeux du championnat de France grâce notamment à son adresse au-delà des 6,75 m (38,7% à 3 points sur la saison régulière). Adroit donc, mais aussi mobile et capable de jouer sans ballon, le joueur de 2,06 m constitue un atout de taille pour la JL Bourg alors que des discussions sont en cours pour tenter d’attirer le pivot Jean-Marc Pansa (2,09 m, 26 ans). Par ailleurs, le jeune pivot Wilson Jacques (2,13 m, 19 ans) a finalement opté pour le projet bressan selon nos informations. En discussions avancées pour rejoindre Orléans en tant que deuxième pivot, le Réunionnais a préféré s’engager pour la JL Bourg où il fera partie du groupe élargi de l’équipe professionnelle. Il devrait par ailleurs être un cadre de l’effectif Espoirs, vainqueur du Trophée du Futur. Sorti du Pôle France en 2023, Wilson Jacques sort d’un projet similaire à Champagne Basket, mais en Pro B cette fois. Joueur de l’ombre, il dispose d’un profil opposé et complémentaire à celui de

Ces deux dernières signatures, et alors que le mercato s’ouvre à peine, porte à sept le nombre de joueurs professionnels pour 2024-2025. Ainsi outre Hugo Benitez, Maxime Courby et Kevin Kokila, toujours sous contrat, Maksim Salash et donc Wilson Jacques, les protégés de Freddy Fauthoux, reconduit pour 5 ans au mois de mai dernier, pourront compter sur les deux recrues du club jusqu’ici: Joël Ayayi (1,93 m, 24 ans) et Xavier Castaneda.