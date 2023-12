Bourges : Astier et Steinberga blessées

LFB - Pauline Astier (pied) et Anete Steinberga (cheville) ont rejoint l'infirmerie du Tango Bourges Basket.

Bourges a battu Lattes-Montpellier (79-70) sans Pauline Astier, en plus d’Ana Filip (dos), ce dimanche 17 décembre pour la 11e journée de Ligue Féminine de Basket (LFB).

« Pauline avait une douleur au pied et on va investiguer, a expliqué au Berry Républicain son entraîneur Olivier Lafargue après la rencontre. Elle nous a manqué pour soulager Alix (Duchet), qui a quand même fait un très bon match. Mais on ne voulait pas prendre de risques. »

Les Tango ont également perdu Anete Steinberga a été victime d’une entorse de la cheville juste avant la mi-temps. Elle n’est plus revenue en jeu ensuite et les Berruyères ne comptaient plus que sept joueuses professionnelles aptes. Avant de partir en vacances, Bourges doit jouer le match retour du 1/16e de finale de l’EuroCup contre Antalya, ce jeudi 21 décembre. Mais avec 47 points d’avance, le staff pourra reposer ses blessées.