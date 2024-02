Bourges au complet pour affronter une ASVEL Féminin à la forme montante

Les deux derniers vainqueurs du championnat, Bourges et l’ASVEL Féminin, se retrouvent à l’occasion de cette 17e journée de LFB. Une affiche qui promet ce dimanche 25 février (15h15) car les deux équipes retrouvent peu à peu tous leurs atouts dans cette seconde moitié de saison. D’autant que les Tangos, tout comme les Lyonnaises, ont désormais uniquement des objectifs sur la scène nationale. Respectivement éliminées de l’EuroCup et de l’EuroLeague, les deux équipes se talonnent dans le championnat de France (Bourges 2e, l’ASVEL 4e).

Ana-Maria Filip de retour pour les Tangos

L’ASVEL Féminin a l’occasion de revenir à hauteur de son adversaire du jour en Ligue Féminine de Basket. Les joueuses de David Gautier entament une série de matches d’importance avec ce premier déplacement à Bourges, avant d’enchaîner avec Basket Landes, de nouveau les Tangos (en Coupe de France) et enfin le leader Villeneuve d’Ascq. « La clé sera d’être disciplinées et dans l’engagement physique pendant quarante minutes », prévient le technicien rhodanien. L’équipe lyonnaise peut malgré tout se déplacer avec confiance, avec les bonnes formes actuelles de ses internationales françaises (Gabby Williams, Marine Johannes et Alexia Chery), bien rentrées du TQO victorieux des Bleues en Chine. L’ASVEL Féminin se déplacera en revanche sans Marine Fauthoux, qui ne reviendra pas avant le mois d’avril.

De son côté, Bourges va pouvoir compter (enfin) sur un effectif profond. L’entraîneur Olivier Lafargue va disposer de dix joueuses professionnelles pour la réception du champion de France en titre. L’intérieure Ana-Maria Filip, revenue d’une fracture de fatigue au dos, et la Canadienne Shay Colley, remplaçante médicale de Tima Pouye, seront présentes. La Franco-Roumaine de 34 ans était absente depuis début octobre : « Ça commençait à être vraiment long et, là, je vois enfin le bout du tunnel, confiait-elle au Berry Républicain. Je suis tout excitée à l’idée de revenir et de rejouer. »

Cette rencontre entre Bourges et l’ASVEL Féminin ce dimanche (15h15) sera diffusée sur Sport en France.