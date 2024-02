Les Bleues sortent invaincues du TQO : la France écrabouille la Nouvelle-Zélande pour finir

La France abordait ce tournoi de qualification olympique à Xi’An, en Chine, sans aucune pression. Déjà qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris 2024 en tant que pays hôte, ce TQO ressemblait davantage à une semaine de travail pour les Bleues, à six mois de l’échéance olympique. Après avoir battu Porto-Rico et surtout la Chine, deuxième nation mondiale, les coéquipières de Marine Johannes ont parfaitement conclu leur semaine dans l’Empire du Milieu en écrasant la Nouvelle-Zélande (94-39).

39 points encaissés, 139 à 17 d’évaluation collective… Il n’y a pas eu photo !

L’équipe de France descendait clairement d’un échelon sur le plan de l’adversité en affrontant la Nouvelle-Zélande (23e nation mondiale) ce dimanche. « Une performance n’en est une que lorsqu’elle est répétée », rappelait Jean-Aimé Toupane après la probante victoire contre la Chine la veille. Certes, l’adversaire n’était pas du même calibre, mais ce n’est pas pour autant que les Françaises ont pris cette rencontre à la légère. Sans Marine Fauthoux (touché au dos contre la Chine) et avec un cinq majeur légèrement remanié (Chery et Bernies à la place de Badiane et Duchet), l’équipe de France menait déjà de plus de 40 points à la mi-temps (17-61).

La pression défensive instiguée par Gabby Williams & consorts a encore été bien présente après la pause, pour finalement l’emporter sur le très large score de 94 à 39, soit 55 points d’écart. La joueuse de l’ASVEL féminin a pris en main la marque française, pour comptabiliser 21 points à 10/13 de réussite aux tirs. Au final, la France termine avec une évaluation collective de 139 contre seulement… 17 pour la Nouvelle-Zélande. Une nouvelle preuve s’il n’en faut de l’outrageuse domination française de ce dimanche matin.

L’équipe de France va ainsi pouvoir regagner l’Hexagone avec le sentiment du devoir accompli, et même un peu plus que cela. Au-delà d’avoir pu faire travailler cet effectif, joueuses et staff ont pu se prouver qu’ils étaient capables d’évoluer à un très haut-niveau sur plusieurs rencontres d’affilées. Restera désormais à accomplir pareille performance dans un tournoi qui compte vraiment, avec le stress et la pression qui incombent aux grands rendez-vous. Réponse dans quelques mois à Paris pour le savoir…