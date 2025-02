Bourges continue son cavalier seul, Charnay et Lattes-Montpellier s’accrochent, l’ASVEL portée par une immense Malonga

En cette dernière journée avant deux semaines de trêve internationale, les équipes ont lancé leurs dernières forces dans la bataille. Et les cadors n’ont pas tremblé. Dans une affiche déséquilibrée, Bourges s’est facilement défait à domicile de la Roche Vendée, avant-dernières du classement (93-73). Olivier Lafargue a pu faire tourner ses joueuses qui en avaient bien besoin, puisqu’elles sont dix à avoir joué entre 16 et 23 minutes. Avec forcément une marque répartie entre toutes. Une bonne chose alors que les Berruyères ont une double-confrontation face à Saragosse qui les attend après la trêve, pour le play-in de qualification au Final Six d’EuroLeague féminine. En attendant, elles poursuivent leur cavalier seul en tête de la LBWL avec une huitième victoire d’affilée.

Grâce à la défaite des Flammes Carolo hier (72-84 contre Villeneuve d’Ascq), Charnay avait une chance de racoler au wagon du podium. C’est chose faite grâce à une victoire tendue contre Tarbes (67-65), notamment grâce aux 23 points de Shakayla Thomas. De son côté, le TGB a raté une bonne occasion de recoller au Top 7 et de mettre fin à leur série de trois défaites d’affilée. Dans ce Top 7 si serré, c’est finalement Lattes-Montpellier qui a fait la bonne opération en allant s’imposer (66-76) sur le parquet d’Angers, qui restait pourtant sur trois victoires consécutives. Ce qui leur permet de doubler au classement ces concurrentes directes.

Dominique Malonga extraordinaire avec l’ASVEL

L’élément marquant de la soirée aura finalement été sur le plan individuel. Dans une victoire logique de l’ASVEL dans son Palais des Sports face à la lanterne rouge Chartres (81-62) – et ce malgré les 7 points et 5 interceptions de l’ingénieure Clarisse Legrand – une joueuse a dominé les débats : Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans). Le phénomène villeurbannais a tout simplement explosé les compteurs en marquant… 30 points à 14/25 aux tirs. Le record de la saison en LBWL. Une marque très haute à laquelle elle a ajouté 17 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 37 minutes, pour 37 d’évaluation.

Celle qui est désormais la troisième meilleure marqueuse du championnat – derrière son ex-coéquipière Carla Leite – continue de faire forte impression. Depuis ses débuts professionnels, sa progression statistique et visuelle est exponentielle. Ce qui lui promet un grand avenir, que ce soit en WNBA (où elle devrait être draftée cet été), ou avec l’équipe de France.