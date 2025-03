Bourges trop fort pour l’ASVEL : et de douze victoires consécutives !

Déjà assuré de terminer à la première place de la saison régulière, le Tango Bourges Basket semble quasi imbattable cette saison. La formation d’Olivier Lafargue a signé une 12e victoire consécutive en championnat ce dimanche après-midi face à l’ASVEL (69-78).

La paire Diaby – Okonkwo règne dans la raquette

Après une entame de match catastrophique marqué par un 9-0 encaissé et un vilain 0/8 aux tirs, l’ASVEL a peu à peu retrouvé son adresse pour recoller au score. Il faut dire que les Berruyères n’ont pas tardé à se détacher dans ces premières minutes. Guidées par le duo Kariata Diaby (14 points, 7 rebonds et 7 passes décisives) – Amy Okonkwo (20 points et 3 rebonds), les joueuses d’Olivier Lafargue ont rapidement mené avant de voir les Lyonnaises réagir et reprendre l’avantage à l’issue d’un premier quart-temps accroché (19-15).

Si l’ASVEL a longtemps tenu tête à Bourges en début de partie, les locales ont repris un éclat au pire moment. Beaucoup plus agressives, les Berruyères ont retrouvé leur rythme et se sont montrées efficaces dans la raquette adverse, infligeant un terrible 31 à 15 en dix minutes pour repasser devant et creuser l’écart juste avant la mi-temps (34-46).

L’ASVEL si près, si loin…

En difficulté dans ce match, Dominique Malonga (10 points à 3/10 aux tirs, 10 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions) a tout de même pesé dans ce troisième quart-temps. L’internationale tricolore a permis aux joueuses de l’ASVEL de rester au contact des Berruyères et ne compter que 7 longueurs de retard à dix minutes du terme (51-58, 30′).

Menées de 10 points à huit minutes de la fin, les Lionnes n’ont jamais lâché et se sont appuyées sur le très bon passage de Dayshanette Harris (16 points, 3 rebonds et 4 passes décisives) pour rester en embuscade jusqu’au bout. À l’usure, le Tango Bourges Basket a fini par faire plier l’ASVEL. Cette saison en championnat, même bousculées, les Berruyères trouvent toujours les ressources nécessaires pour s’imposer. Ce dimanche, l’équipe d’Olivier Lafargue a remporté un 12e succès consécutif.