EuroBasket masculin

Bousculée par l’Islande, la Pologne de Loyd reste invaincue à l’Euro

EuroBasket - Si l'Islande est passée devant en fin de match, la Pologne de Jordan Loyd a encore gagné à domicile à l'EuroBasket (84-75). Avant de retrouver l'équipe de France mardi soir, l'équipe de Jordan Loyd (26 points) demeure invaincue et en tête du groupe D. Surtout, elle s'est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de cette édition qu'elle co-organise.
Bousculée par l'Islande, la Pologne de Loyd reste invaincue à l'Euro

Jordan Loyd a encore marqué 26 points pour permettre à la Pologne de se défaire de l’Islande à l’Euro

Crédit photo : Julie Dumélié

La Pologne s’est faite une frayeur ce dimanche 31 août pour le dernier match de la journée à l’Euro quand elle a laissé seule Tryggvi Hlinason marquer un dunk pour donner l’avantage aux Islandais. A 3 minutes de la fin, sur la possession suivante, l’Islande a même pris pris 3 points d’avance après deux lancers francs de l’ancien joueur de Denain Elvar Fridriksson, moteur de la remontée de son équipe après avoir compté 16 points de retard.

Invaincue avant de défier la France mardi soir à domicile

Mais finalement, les locaux n’ont pas craqué et repris le dessus. C’est l’ancien pivot du BCM Gravelines-Dunkerque et Saint-Quentin Basketball Dominik Olejniczak qui a redonné l’avantage aux siens (75-73) avant qu’une légère faute sur un tir à 3-points ne permette à Jordan Loyd (26 points à 6/12 aux tirs) de refaire le break pour sa nouvelle nation. Au final, la sélection d’Igor Milicic a assuré son troisième succès (84-75) en trois matches, de quoi lui permettre d’être seule invaincue en tête du groupe D après la défaite surprise de l’équipe de France contre Israël. Une équipe de France que les Polonais défieront ce mardi à 20h30 à la Spodek Arena, avec la volonté de faire tomber la sélection qui l’avait largement battu en demi-finales de l’EuroBasket 2022, à Berlin.

– Groupe D

Mais les Polonais évolueront sans pression. En confiance, portés par leur public, ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale à Riga. Une bonne chose de faite pour une équipe qui joue sans sa star supposée Jeremy Sochan et qui confirme ses bons résultats au niveau international sur les dix dernières années.

