Brent Jackson, un fort attaquant à Challans

Le Vendée Challans Basket a officialisé l’arrivée de Brent Jackson (1,93 m, 30 ans) au sein du club.

Passé par la NCAA, par le Mexique, le Brésil, la Suisse ou encore Israël, l’arrière américain a toujours eu du succès statistiquement. Meilleur marqueur du championnat suisse lors de la saison 2021-2022 avec le BC Boncourt (21,2 points), le natif de Fountain (Colorado) représente une réelle arme offensive. Brillant en 2022/23 en deuxième division israélienne (19,9 points, 5,6 rebonds et 3 passes décisives), il n’a cependant disputé que 10 matchs au cours de la saison écoulée, au Mexique, sans la même réussite (11,7 points à 35%, 3,7 rebonds et 2 passes décisives).

Pour Sébastien Lambert, entraîneur du VCB, Brent Jackson va apporter une réelle plus-value. “C’est une très grande satisfaction d’avoir réussi à attirer ce genre de profil en 3eme division française. Brent est un joueur qui peut tout faire sur un terrain de basket. Il a su démontrer dans un passé récent qu’il pouvait être très performant en Europe. Finir meilleur marqueur en Suisse n’est pas donné à tout le monde et ses performances en Israël parle d’elles-mêmes dans un championnat très relevé. Il va compléter une ligne arrière déjà pleine de qualités et il sera aussi très complémentaire d’Antho et Clément. Nous allons tout faire pour lui faire aimer la France et lui montrer que le VCB, dans une NM1 qui va être de plus en plus dure, est un club sérieux qui peut nourrir des ambitions. »