Caen premier qualifié pour les demi-finales, trois belles à venir

Les matchs retour des quarts de finale de playoffs de Nationale 1 masculine (NM1) se sont joués ce vendredi 17 mai. Les quatre rencontres sont allées en faveur des équipes à domicile, qui auront l’avantage du terrain lors du Match 3 décisif. Seul le Caen Basket Calvados n’en aura pas besoin, puisque le club normand a fini le travail à domicile face à Tours (87-71), après avoir pris avec brio le Match 1 à l’extérieur. Notamment grâce à un premier quart-temps remporté 27-8, mais surtout grâce aux 28 points à 7/10 à 3-points du shooteur Yann Siegwarth, qui réalise son deuxième meilleur match de la saison à un moment opportun. Le CBC est toujours dans la course à la Pro B.

Fin de saison pour Tours

Le pivot et capitaine tourangeau Abdel Sylla (8 points) a tout de même salué l’attitude de ses coéquipiers dans ce match, au micro de la Nouvelle République : « On n’a pas lâché. Je n’ai pas les mots là… Cette équipe a du cœur et même si on s’est mis dans un trou en début de match, personne n’a lâché et tout le monde y croyait. Je vais essayer de ne retenir que ça. Ils ont gagné, bravo à eux. Cela fait mal de perdre comme ça, car on pensait pouvoir faire quelque chose avec ce groupe, c’est comme ça. Je suis fier de cette équipe. » Avant de laisser le coach Cédric Heitz conclure : « C’est un match qui pourrait dans un sens résumer notre saison. Mais cela ne passe pas et c’est donc une saison qui se finit pour un super groupe. »

Mulhouse, Avignon et Chartres vont chercher un Match 3

Dans les trois autres rencontres, les équipes menées au score ont donc égalisé à domicile. Mulhouse est l’équipe qui a été la moins mise en difficulté lors du Match 2 face au petit poucet Rueil (101-64). Les Mulhousiens ont dominé du début à la fin cette rencontre, remportant tous les quart-temps. Les douze joueurs sont entrés en jeu, et la moitié d’entre eux ont marqué au moins 10 points. Preuve d’un effectif qui tourne bien. En face, le jeune Elian Benitez est le seul à avoir surnagé (18 points et 4 passes décisives).

De son côté, Avignon Le Pontet a aussi redressé la barre face à Tarbes-Lourdes, après avoir encaissé 40 points d’écart au Match 1. Au Cosec Moretti, les Provençaux ont dominé leurs adversaires, qui ont été en difficulté. Notamment à cause d’une réussite assez terrible aux lancers-francs (54,5%), leur péché mignon cette saison. « Il faut continuer impérativement sur cette lancée. La demie nous tend les bras. À nous de la saisir » a lancé le meneur d’Avignon Austin Rasolonjatovo (0 point, 5 rebonds, 7 passes décisives). C’est notamment lui qui a servi plusieurs fois le meilleur marqueur du match Geoffrey Bourcier (22 points).

Enfin, Chartres s’est occupé de recoller au score contre Saint-Vallier. Là encore, un joueur a mené les siens : Ahmed Doumbia, qui termine avec des exceptionnelles statistiques de 26 points à 6/10 aux tirs et 11/12 aux lancers-francs, 4 rebonds et 5 passes décisives. Après une saison régulière à 6,7 points de moyenne, l’ailier à la longue carrière est en train de réussir des superbes playoffs. Pour Chartres et Saint-Vallier, comme pour les deux autres rencontres, le Match 3 décisif se jouera ce dimanche 19 mai après-midi, à 15h30. Chatres, Avignon et Mulhouse joueront à domicile pour la deuxième fois d’affilée.