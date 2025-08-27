Une légende de WNBA voit son numéro retiré par son ancienne franchise, après un titre mémorable dans sa ville natale

Moment d’émotion intense à Chicago cette nuit. Malgré une nouvelle défaite du Sky en WNBA, la soirée restera gravée dans l’histoire de la franchise. Candace Parker, la légende originaire de l’Illinois, a eu l’honneur de voir son maillot numéro 3 être retiré définitivement et accroché au plafond de la Wintrust Arena.

A legend of the game. Forever enshrined in the rafters TWICE 🔥 The Chicago Sky honor Candace Parker with her second jersey retirement of the year 👏 pic.twitter.com/6abIxNAxoq — ESPN (@espn) August 26, 2025

Son petit garçon dans les bras, l’ancienne intérieure de 38 ans n’a pu retenir ses larmes en voyant son numéro monter vers les hauteurs de la salle. Cette cérémonie, organisée à la mi-temps du match entre le Sky et les Aces, constitue le deuxième retrait de maillot de la saison pour Parker, après celui des Los Angeles Sparks le 29 juin dernier.

Deux saisons suffisantes pour marquer l’histoire de Chicago

Bien que Candace Parker ait passé la majeure partie de sa carrière aux Los Angeles Sparks, ses deux saisons à Chicago (2021 et 2022) ont suffi pour laisser une empreinte indélébile. En 2021, elle a mené le Sky vers le seul titre WNBA de l’histoire de la franchise, devenant ainsi la dernière championne d’une équipe de Chicago toutes disciplines confondues.

« Mon cœur appartiendra toujours à l’État de l’Illinois, à la ville de Naperville et à la ville de Chicago. Ce n’est pas seulement mon lieu d’origine, c’est le cœur même de mon identité », a déclaré une Parker émue lors de la cérémonie. « Cette ville est très spéciale pour moi. Je n’ai pas été draftée ici… mais j’ai fini par y revenir, et jouer ici a été un honneur. Alors voir le maillot accroché au plafond, ça signifie beaucoup pour moi. Vraiment. Je suis extrêmement reconnaissante. »

Durant sa saison titre en 2021, Parker avait compilé 13,3 points et 8,4 rebonds de moyenne, s’imposant comme la meilleure rebondeuse de l’équipe derrière Kahleah Copper au scoring. Son ancienne coéquipière, désormais à Phoenix, s’était d’ailleurs déplacée spécialement pour assister à cette cérémonie historique.

« J’ai grandi dans les années 90 et j’avais l’habitude de me rendre au Grant Park quand les Bulls remportaient un titre », se souvient Parker. « Quand vous vivez dans cette ville, gagner est la norme. Si vous ne gagnez pas, vous ne comptez pas. Donc être membre d’une équipe qui a ramené un titre à Chicago, c’est irréel. »

Après son passage au Sky, Parker avait rejoint Las Vegas où elle avait décroché un dernier titre en 2023 avec les Aces avant de prendre sa retraite, laissant derrière elle un héritage exceptionnel dans deux franchises WNBA.