« Ce n’est pas grave », dédramatise Jean-Aimé Toupane : vaincues par l’Australie, les Bleues restent optimistes

Gabby Williams : « Franchement, on avait besoin de ça. On faisait les mêmes erreurs depuis quelques matchs mais c’est la première fois que l’on affronte une équipe intelligente qui est capable de les punir. Elles ont réussi à éteindre les petites choses que nos anciens adversaires nous donnaient facilement. Je pense qu’on va vraiment apprendre, c’est bien pour nous. Offensivement, on a fait des choses qu’on n’avait jamais travaillé, jamais préparé de tout l’été… Je n’ai pas trop compris pourquoi. Peut-être que l’on était un peu en panique, un peu en stress, moins en sérénité. Ça arrive. J’espère que l’on reviendra sur nos principes au prochain match. Mentalement, c’est bien pour moi de vivre une rencontre comme cela, où les choses ne viennent pas aussi facilement. Je vais grandir avec cela. Je suis contente que l’on connaisse ça, il faut juste regarder les choses de manière positive. Cela va nous permettre d’avancer ! »



Sarah Michel-Boury : « Franchement, on avait besoin de ça. On faisait les mêmes erreurs depuis quelques matchs mais c’est la première fois que l’on affronte une équipe intelligente qui est capable de les punir. Elles ont réussi à éteindre les petites choses que nos anciens adversaires nous donnaient facilement. Je pense qu’on va vraiment apprendre, c’est bien pour nous. Offensivement, on a fait des choses qu’on n’avait jamais travaillé, jamais préparé de tout l’été… Je n’ai pas trop compris pourquoi. Peut-être que l’on était un peu en panique, un peu en stress, moins en sérénité. Ça arrive. J’espère que l’on reviendra sur nos principes au prochain match. Mentalement, c’est bien pour moi de vivre une rencontre comme cela, où les choses ne viennent pas aussi facilement. Je vais grandir avec cela. Je suis contente que l’on connaisse ça, il faut juste regarder les choses de manière positive. Cela va nous permettre d’avancer ! »

Jean-Aimé Toupane : « Ça arrive. On voulait finir par une victoire mais l’Australie a mieux joué que nous ce soir. On n’a pas été dedans dès le début du match et c’est rédhibitoire à ce niveau-là… L’Australie est la 2e ou 3e meilleure équipe mondiale, on l’a joué les yeux dans les yeux : on a manqué de lucidité et notre assise défensive nous a fait défaut. On va analyser ce qui s’est passé à la vidéo pour trouver les raisons de ce qui s’est passé. Ça peut arriver que l’on ne soit pas dans ce qu’on veut. Ce n’est pas grave… C’est positif d’avoir la qualification en poche et d’aller à Paris. Ce n’était pas comme si on était largué du début à la fin, on a eu les ressources mentales pour revenir en fin de match, je retiens le positif. On n’a fait exprès de perdre non plus (il rit). C’est arrivé, c’est arrivé… Qu’est-ce qu’on va faire de cette défaite ? On va en tirer les leçons. C’est une autre compétition qui commence à Paris. »