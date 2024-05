Céline Forte sort de son silence et promet « l’arrivée d’un partenariat international » au Limoges CSP

Mutique depuis de longs mois, Céline Forte, propriétaire du Limoges CSP, est sortie de sa cure médiatique. Acculée de toutes parts depuis la décision de la DNCCG de rétrograder le Cercle Saint-Pierre dans les limbes du basket amateur, suppliée de vendre le club à Lionel Peluhet par les collectivités locales, la veuve de Frédéric Forte a transmis sa réaction via un texte écrit au journal L’Équipe.

Des propos qui ne sont, en réalité, qu’un développement légèrement plus poussé du communiqué de presse publié par le CSP. Céline Forte se dit ainsi « sidérée par l’audition devant la DNCCG » mais qu’elle s’est « portée garante des sommes à recevoir sur [son] patrimoine personnel ». La Normande évoque également deux offres de rachat refusées, dont celle de Lionel Peluhet, jugée crédible par le gendarme financier mais pas de nature à la convaincre. « Malgré mes nombreuses relances, il n’a jamais accepté de me présenter son projet à la fois sportif et économique pour le club. » De fait, elle indique avoir été séduite par une troisième proposition, via « l’entrée d’acteurs locaux au capital social du Limoges CSP, couplée à l’arrivée d’un partenariat international avec une entreprise possédant des sociétés aux quatre coins du monde sur les six prochaines années minimum ».

En affirmant « tout mettre en oeuvre pour éviter la rétrogradation », Céline Forte garantit tout faire pour que les fonds promis arrivent sur les comptes du club d’ici l’expiration du délai. Auquel cas tranchera-t-elle entre la proposition de Lionel Peluhet et l’autre offre. Une nouvelle promesse qui n’engage que ceux qui y croient vraiment…