ELITE 2

C’est confirmé : BFM va diffuser du basket en direct et gratuitement !

ÉLITE 2 - Les chaînes BFM Locales vont diffuser plusieurs matches d’Élite 2 dès ce vendredi 6 décembre, offrant une exposition gratuite et élargie au basket français.
|
00h00
C’est confirmé : BFM va diffuser du basket en direct et gratuitement !

Les matches de l’ASA seront désormais diffusés sur BFM Alsace

Crédit photo : Victor Lecomte

La diffusion de l’Élite 2 sur les antennes BFM Locales devient réalité : BFM va proposer du basket gratuitement, en clair, partout en France sur ses chaînes régionales. Une annonce qui marque une nouvelle étape dans la stratégie de visibilité du basket français qui est également présent sur La Chaîne L’Equipe (en partie) pour la Betclic ÉLITE et le service OTT de la LNB (LNB TV) pour l’ÉLITE 2.

BFM s’ouvre au basket : l’Élite 2 en clair toute la saison

Les premières diffusions auront lieu ce vendredi 6 décembre, dès 20h. Trois rencontres seront proposées sur les chaînes locales du réseau :

  • Caen – Antibes sur BFM Nice Côte d’Azur (20h)
  • Gries-Souffel – Vichy sur BFM Alsace (20h30)
  • Challans – Hyères-Toulon sur BFM Toulon Var (20h30)

Ce lancement marque le début d’une programmation régulière des matches d’Élite 2 sur les antennes du groupe.

Les clubs concernés par la diffusion

Plusieurs équipes d’Élite 2 seront diffusées sur les antennes régionales de BFM Locales :

  • BFM Alsace : Gries-Souffel
  • BFM Normandie : Caen, Rouen, Évreux
  • BFM Nice Côte d’Azur : Hyères-Toulon
  • BFM Côte d’Azur : Antibes
  • BFM Grand Lille / BFM Grand Littoral : Denain
La première soirée de diffusion aura lieu ce vendredi à 20h avec trois affiches : Caen – Antibes, Gries-Souffel – Vichy et Challans – Hyères-Toulon. Les matches seront également disponibles sur LNB TV, sachant que le flux proviendra toujours de la technologie Keemotion.

Un partenariat stratégique pour la LNB

Pour la Ligue nationale de basket, cette exposition s’inscrit pleinement dans son objectif d’ouverture au plus grand nombre. Philippe Ausseur, président de la LNB, s’en félicite par communiqué :

« L’arrivée des BFM Locales sur la diffusion de l’Élite 2 constitue une étape importante dans notre stratégie d’exposition du basket français. Ce partenariat nous offre l’opportunité de renforcer la visibilité de nos clubs et de rapprocher la compétition encore davantage de ses fans. Nous sommes ravis d’offrir aux passionnés un accès élargi et gratuit à des rencontres toujours plus disputées et spectaculaires de la meilleure deuxième division d’Europe. »

De son côté, Arnaud de Courcelles, directeur général des BFM Locales, souligne l’importance de cette nouvelle étape :

« La diffusion de l’ÉLITE 2, la seconde division du basket français, sur les BFM Locales est une nouvelle étape dans notre engagement auprès du sport français. Ce championnat dynamique mérite une visibilité plus forte et nous sommes fiers de mettre en lumière les clubs, les joueurs et leurs histoires qui font la richesse du basket dans nos régions. »

Une étape qui s’inscrit dans la continuité des déclarations de Karim Nedjari en septembre dernier dans News Tank Football, lorsqu’il évoquait la possibilité de voir du basket arriver sur les antennes locales du groupe RMC-BFM, déjà engagé dans la diffusion du National ou de la Ligue Magnus. « Peut-être bientôt du basket » avait-il indiqué.

Un signal fort pour le basket français

Au-delà de la TNT locale et des box, les matches seront accessibles via l’application BFM et sur les plateformes RMC BFM Play.

Pour la LNB, qui cherche à élargir son audience et toucher de nouveaux publics, ce rapprochement avec BFM Locales représente une opportunité majeure. L’exposition locale, soulignée par Karim Nedjari, pourrait renforcer le lien entre clubs et territoires, surtout dans une division très implantée régionalement comme l’Élite 2.

Reste désormais à voir si cette dynamique pourra, un jour, concerner aussi la Betclic Élite, qui est elle sous contrat avec DAZN.

lulutoutvert
génial
coquio86
bfm local se trouve sur quelle chaine satellite ou tnt!!
