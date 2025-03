« C’est faisable », Julien Cortey continue de croire au maintien de La Rochelle

La Rochelle est lanterne rouge de Betclic ÉLITE avec un bilan de 3 victoires pour 18 défaites. Loin d’être abattus, les Jaune et Noir restent mobilisés dans l’espoir de renverser la vapeur sur les neuf dernières journées.

Une défaite cruelle contre Chalon-sur-Saône

Opposés à Chalon-sur-Saône, désormais dixième du championnat, les Rochelais ont tenu bon pendant une mi-temps avant de plier sous les assauts de Brandon Paul (1,93 m, 33 ans). L’ancien joueur de la JL Bourg a fait exploser la défense de La Rochelle au retour des vestiaires, inscrivant 11 points en quatre possessions pour renverser le match (77-86). Une scénario trop répétitif pour les joueurs de Julien Cortey, qui peinent à tenir le rythme sur quarante minutes.

« On prend 15 points en trois minutes… Le problème, c’est qu’on perd le fil en défense mais aussi en attaque », analyse lucidement l’entraîneur rochelais dans Sud-Ouest. « Si on prend 31 points dans le quart-temps mais qu’on en met 28, ça va. Mais on perd trop de ballons, et à ce niveau, c’est mort. »

Julien Cortey refuse d’abdiquer

Malgré les difficultés, Julien Cortey garde espoir et salue l’état d’esprit de ses joueurs : « C’est faisable. Je vois des gars qui restent solidaires, ensemble, et ne pensent pas qu’à leurs stats et à la saison prochaine. Nous, le staff, on jongle tous les jours, et les joueurs adhèrent. Le vrai combat, c’est de proposer un bon basket jusqu’à la fin de la saison. C’est notre seul espoir de pouvoir s’en sortir. »

Un calendrier décisif

Après une pause pour les demi-finales de la Coupe de France, La Rochelle reprendra le combat avec un déplacement à Cholet, dauphin de Monaco. Une mission compliquée, mais les Rochelais comptent surtout sur les matchs suivants pour se relancer. Ils affronteront ensuite Limoges, Nanterre et Strasbourg, des adversaires plus abordables sur le papier.

La fin de saison s’annonce corsée avec Monaco en mai et une ultime rencontre contre Le Mans, récent vainqueur de la Leaders Cup. Un défi immense attend les Jaune et Noir, mais à défaut de certitudes, l’espoir reste permis.