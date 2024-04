« C’est notre histoire, il faut l’accepter » – Massimo Cancellieri après la finale de la Coupe de France 2024

Après 2022, la SIG Strasbourg a vécu un nouvel échec en finale de la Coupe de France. Face à la JDA Dijon (83-70), les Strasbourgeois y ont pourtant cru, notamment avec le gros 3e quart-temps de Tyrus McGee. Mais dans les cinq dernières minutes de la partie, l’équipe de Massimo Cancellieri a flanché, encaissant un cinglant 15-0 pour finir la partie. Forcément, c’est ce qu’à mis en lumière le technicien italien au moment de jeter son regard sur cette finale de la Coupe de France.

« C’était un match équilibré jusqu’aux cinq dernières minutes, analysait Massimo Cancellieri. À ce moment-là, on a soit peut-être eu la pression de mettre les paniers décisifs, soit on a pris quelques shoots un peu moins bon en attaque. On a fait d’excellentes choses pendant 35 minutes. Dans les cinq dernières minutes, on a arrêté. Quand on était devant et qu’on a pris les deux tirs à 3-points de Hunt et Oniangue, on a perdu le momentum. »