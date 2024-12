« C’est un honneur » – Andre Roberson bat le record de contres de Wembanyama au All Star Game LNB

Passé par le Thunder d’Oklahoma City en NBA, Andre Roberson (33 ans, 2,01m) s’est fait une renommée de défenseur d’élite outre-Atlantique (All Defensive Second Team 2017). Pour son retour au plus haut niveau cette saison en Europe, l’ailier américain a participé à son premier All-Star Game LNB en carrière. Lors du match des étoiles, l’ex-joueur de Cholet et l’actuel de l’ASVEL s’est illustré par sa capacité à bloquer les tentatives adverses. À cinq reprises, ses opposants ont vu leur tirs contrés, soit un record dans l’histoire All Star Game français.

Andre Roberson dans le livre du All Star Game LNB

Mais ce n’est qu’en après-match qu’Andre Roberson a découvert qu’il était désormais le nouveau recordman au contre dans un ASG. Il s’en est amusé en zone d’interview : “C’est un record ? Victor (Wembanyama) ne l’avait pas fait ? Wow, c’est un honneur », indiquait-il àL’Équipe.

En plus de ses 5 contres, l’ailier de Villeurbanne a envoyé 21 points et pris 9 rebonds lors de cette soirée du 29 décembre. Une activité des deux côtés du terrain ayant permis à la Team Monde composé entre autres de Mike James (Monaco) et T.J Shorts (Paris Basketball) de remporter la rencontre 149-141 après prolongation.